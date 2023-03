Oroscopo di oggi 29 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 29 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 29 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE

Ariete:

La tua natura focosa significa che non sei timido nel condividere le tue idee e lo farai prontamente all'inizio della settimana. Ma con Nettuno sulla scena, i fatti di una questione che ti sta a cuore potrebbero essere oscurati, quindi assicurati di rivedere l'accuratezza delle tue comunicazioni. Più tardi, martedì o mercoledì, i tuoi sentimenti potrebbero dilagare sul tuo buon senso, specialmente se è coinvolta la tua vita familiare. Prendersi del tempo per valutare la situazione può aiutare a rivelare il miglior percorso da seguire. Durante il fine settimana, il romanticismo può essere dolce sabato, ma le critiche possono far deragliare un appuntamento domenica.

TORO

Toro:

Lo stress per il denaro può scuotere il tuo equilibrio all'inizio della settimana. Tuttavia, Nettuno potrebbe offuscare la tua chiarezza quando si tratta delle tue finanze, specialmente se soccombi a sentimenti di impotenza. Non accettare la paura, Toro! Sei il segno del potere di guadagno, dopotutto, quindi usa le tue abilità e creatività per generare qualche soldo extra. In effetti, una congiunzione Venere-Urano nel tuo segno infrasettimanale può ispirare un'idea bizzarra ma redditizia. In alternativa, un'attrazione improvvisa o un'intuizione sull'amore potrebbe coglierti di sorpresa. Se sei felicemente accoppiato, un appuntamento insolito con la tua dolce metà può aumentare la passione tra di voi.

GEMELLI

Gemelli:

Se stai arrancando nel fango emotivo all'inizio della settimana, la colpa potrebbe essere del nebuloso Nettuno. Più probabilmente, tuttavia, Nettuno sta semplicemente sottolineando la tua mancanza di chiarezza su una certa questione. Prendersi del tempo per introspettarsi martedì o mercoledì può aiutarti a risolvere il casino. Quindi sarai nel flusso dei tuoi sentimenti venerdì e sabato ed esprimere ciò che hai nel cuore ispirerà il romanticismo con la tua dolce metà o un nuovo ammiratore. Se sei da solo, cerca l'amore tramite un corso, un viaggio o una fonte online. Un'introduzione potrebbe anche portare qualcuno di speciale a modo tuo.

CANCRO

Cancro:

La tua sensibilità accresciuta a causa di Nettuno significa che avrai bisogno di un po' di pace e tranquillità all'inizio della settimana. Prendersi semplicemente 20 minuti per fare introspezione o meditare calmerà il tuo mondo interiore. Può anche portare informazioni su ciò su cui ti concentri. Al contrario, il dramma emotivo potrebbe essere al centro della scena in seguito, quando la luna nel tuo segno si fonderà con l'ostinato Marte martedì e quadra l'esuberante Giove mercoledì. Sia che l'intensità si traduca in un tumulto con il tuo partner o in un gioco tra le lenzuola, la tua passione sarà in mostra.