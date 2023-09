Oroscopo di oggi 29 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 29 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 29 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Piena nel tuo segno attiva il tuo potere e la tua forza emotiva. Abbi fiducia in te stesso mentre completi un importante obiettivo personale. Negoziare con le persone della tua vita avrà un ruolo importante nel programma, quindi è fondamentale comprendere le loro esigenze. Va bene se hai programmi diversi. Invece di concentrarti su un problema, identifica dove si intersecano i tuoi interessi. Venere si scontra con Urano, il che può ispirare un grosso rischio in amore o in denaro. Quando sei così sicuro di te, non ti dispiace correre il rischio. Perdi il 100% dei tiri che non fai. Giocare come se non avessi nulla da perdere può essere incredibilmente liberatorio, ma non fare nulla di troppo folle.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Piena in Ariete e il tuo regno subconscio possono portare in superficie emozioni intense. Potrebbe essere necessario fare i conti con come ti senti veramente riguardo al tuo lavoro o alla tua salute. Cerca di non aumentare il tuo stress analizzando eccessivamente le cose o temendo il peggio. Essere consapevoli delle tue preoccupazioni può aiutarti a decidere come affrontarle nelle settimane e nei mesi a venire. Venere nel tuo regno domestico quadra il disgregatore Urano nel tuo segno, il che potrebbe spingerti a fare un cambiamento radicale nella tua vita domestica e familiare. Le tue circostanze attuali potrebbero non sembrare più adatte. Se vivi con il tuo partner o con i tuoi figli, potresti aver bisogno di maggiore flessibilità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Piena in Ariete e la vostra casa di comunità possono segnalare il culmine di un’importante collaborazione. Può anche attirare l'attenzione su un'amicizia significativa o sullo stato generale della tua vita sociale. Stabilire un sano equilibrio tra i tuoi interessi personali e quelli dei tuoi amici è estremamente importante. Tuttavia, non è necessario che siano perfettamente allineati per avere una grande amicizia. Le differenze tra voi lo rendono interessante. Una quadratura Venere-Urano potrebbe portare in superficie i desideri nascosti. Alcuni potrebbero ricevere un messaggio o una chiamata inaspettata che li avverte dei sentimenti di qualcuno. Una conversazione potrebbe anche essere rivelatrice.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Piena in Ariete e la tua casa di status evidenziano i tuoi recenti risultati. Ciò che hai ottenuto nella tua professione o comunità attirerà l'attenzione e l'esame accurato. Nessuno può essere più critico delle persone a cui sei più vicino. È saggio prendere il loro feedback con le pinze. Alcune persone hanno un modo strano di farti sapere che si aspettano il meglio da te. Mentre l'autoindulgente Venere nella tua casa dei guadagni si scontra con l'irregolare Urano, alcuni Cancri useranno la terapia dello shopping per lenire un ego ferito. Una pazzia può essere confortante, a patto di non causare danni seri. Anche i Cancri frugali potrebbero essere inciampati da spese impreviste.