Oroscopo di oggi 3 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 3 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 3 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 AGOSTO 2023

La luna governa il giorno in cui non ci sono grandi aspetti planetari. L'atmosfera è lunatica e mistica mentre la luna viaggia attraverso le acque scure dei Pesci. Una congiunzione luna-Saturno all'inizio della giornata può suonare una nota cupa. Un sogno sconcertante o una vaga apprensione può essere difficile da scrollarsi di dosso. Comunicare i tuoi pensieri agli altri non farà che aumentare la tua confusione quando la luna si oppone al messaggero Mercurio. Trascorrere del tempo in meditazione, preghiera o tranquilla contemplazione può essere il rimedio alle tue preoccupazioni. Potresti vedere che non è tutto negativo e negativo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 AGOSTO 2023

La luna governa il giorno in cui non ci sono grandi aspetti planetari. Avrai voglia di essere abbracciato dalle persone a cui ti senti spiritualmente connesso con la luna in Pesci e la tua casa della comunità. Tuttavia, con una cupa congiunzione luna-Saturno che dà il tono alla giornata, potresti sentirti isolato dalla tua gente e chiederti se qualcuno ti capisce davvero. Comunicare con i tuoi amici, bambini o interesse amoroso può essere difficile quando la luna si oppone all'espressivo Mercurio. A volte, le persone hanno bisogno di spazio per fare le proprie cose. Nel frattempo, cosa deve fare un toro solitario?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 AGOSTO 2023

La luna piena in Acquario e la tua casa di esplorazione possono segnalare il culmine di un'avventura o di una ricerca educativa. È emozionante sfidare te stesso per avventurarti oltre ciò che sai. Il viaggio può svolgere un ruolo nei piani di alcune persone, mentre altri porteranno un progetto al livello successivo. Superare le tue paure e insicurezze avrà un ruolo nel programma, ma fai attenzione a non correre rischi folli. Poiché il tuo sovrano, Mercurio, si oppone all'ambizioso Saturno, spiegare le tue aspirazioni ai tuoi cari può essere estenuante. Non importa quanto lo dici in modo succinto, alcune persone non capiranno perché sei così devoto alla tua carriera. È il loro modo di dire che gli manchi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 AGOSTO 2023

Essere un partner è estremamente importante con Giunone orientata all'impegno nel tuo segno. È probabile che tu abbia idee non convenzionali su come dovrebbe essere una relazione mentre Giunone e Urano lungimirante si allineano. Potresti desiderare una relazione che ricopra un ruolo importante nella tua comunità. Le connessioni interdipendenti con amici e altre coppie possono svolgere un ruolo nella tua visione. Non stiamo necessariamente parlando di poliamore (anche se potrebbe essere il caso di alcuni). Si tratta di sentire che tu e il tuo partner avete connessioni significative con le persone intorno a voi e che giocate ruoli importanti nel collettivo. Se single, gli amici in coppia che occasionalmente ti includono in attività con i loro partner possono essere compagni inestimabili.