Oroscopo di oggi 3 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 3 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 3 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Shopping, risparmio e modi strategici per migliorare il tuo flusso di cassa saranno all'ordine del giorno mentre Mercurio, commerciante di ruote, è in Toro fino all'11 giugno. Effettua chiamate, invia e-mail e mettiti in contatto con persone che possono aiutarti con problemi finanziari. Questo è un momento eccellente per discutere un aumento o negoziare un accordo, anche se dovresti evitare di farlo durante l'imminente retrogrado di Mercurio. Prima di fare una promessa, assicurati di poter mettere i tuoi soldi dove è la tua bocca. Mentre Mercurio quadra Plutone, sentirai una notevole pressione per portare a termine un impegno finanziario. Invece di dire "sì" subito, dì "forse". In questo modo, guadagnerai tempo per decidere se è qualcosa che puoi fare.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Mercurio entra nel tuo segno, invitandoti a perfezionare le tue capacità multitasking. Il ritmo della tua vita sarà frenetico fino all'11 giugno. Potresti dover destreggiarti tra diversi progetti importanti contemporaneamente. Più chiamate, e-mail, messaggi e chat video significano che il tuo gioco di comunicazione dovrà essere puntuale. Potresti essere la persona a cui tutti cercano informazioni. Fortunatamente, ti divertirai a condividere le tue opinioni e idee. Mentre Mercurio quadra Plutone oggi, dirai quello che pensi quando è meglio tenere a freno la lingua. Parlare con un genitore o una figura autoritaria causerà inevitabilmente problemi. Se lo fai, le probabilità che le cose vengano risolte in modo efficiente non sono a tuo favore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre il tuo sovrano, Mercurio, entra nel tranquillo Toro e nel tuo regno subconscio, il tuo dialogo interiore sarà molto più affascinante delle conversazioni che hai con altre persone (a meno che tu non stia parlando con il tuo terapista o sensitivo preferito). Fino all'11 giugno, potresti trovarti a spegnere i tuoi dispositivi e a disattivare i social media in modo da poter contemplare, meditare e perseguire altre attività riparatrici. Invece di scorrere il destino, prova a leggere cose che ti elevano. Un treno di pensieri depotenziante può distrarre mentre Mercurio si scontra con l'ossessivo Plutone. La buona notizia è che non devi credere a tutto ciò che pensi. Hai il potere di cambiare la narrazione. C'è sempre un altro lato della storia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Con Mercurio che entra in Toro e nella tua zona della mente alveare, farai del tuo miglior brainstorming quando sei in compagnia di persone che la pensano allo stesso modo. Fino all'11 giugno, la comunicazione fluisce liberamente nella tua cerchia sociale, rendendo questo un momento eccellente per collaborare o partecipare ad attività di gruppo. Le tue conversazioni saranno stimolanti e potrebbero innescare grandi progetti. Questo è un ottimo momento per conoscere nuove persone. Ti divertirai a stare con persone intelligenti che possono accenderti a nuove idee. Oggi potrebbe sorgere un battibecco sulle risorse quando Mercurio e il controllo di Plutone si scontrano. È improbabile che ti tiri indietro finché non ottieni ciò che cerchi. Anche le dinamiche di gruppo possono essere controverse. Parola al saggio: non comportarti come se qualcuno ti dovesse qualcosa.