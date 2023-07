Oroscopo di oggi 3 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 3 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Piena nell'aspirante Capricorno e il tuo settore professionale potrebbero segnalare che hai raggiunto un traguardo importante nella tua carriera. In tal caso, potresti prendertela comoda per un minuto e goderti i premi. Nelle prossime settimane, vorrai pensare a come fare perno dalla tua posizione attuale e raggiungere il tuo prossimo obiettivo. Se i tuoi sforzi non sono stati all'altezza, questo è un momento eccellente per riorganizzarsi. È importante considerare in che modo le tue ambizioni influiranno sulla tua casa e sulla tua vita familiare. Non puoi permetterti di trascurare ciò che accade sul fronte interno. Le priorità personali dovranno essere prese in considerazione nei tuoi piani. Ogni area influenza le altre.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La luna piena in Capricorno e la tua zona di apprendimento superiore possono segnalare la massima saggezza. Questo è un momento eccellente per concludere una ricerca educativa o spirituale. È probabile che la tua vita sia tanto più ricca per tutto ciò che hai imparato. Il viaggio può anche aprire le porte e fornire esperienze inestimabili. Cosa farai con tutta questa conoscenza? L'opposizione della luna all'espressivo Mercurio suggerisce che potrebbe essere difficile comunicare le tue idee alle persone intorno a te. Dopotutto, non tutti capiscono il percorso che stai percorrendo. Stai alla ricerca di una persona intelligente e sofisticata che parli la tua lingua. Mentre la luna si allinea con Urano nel tuo segno, apprezzerai le persone che pensano fuori dagli schemi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le acque tranquille scorrono profonde con la luna piena del Capricorno nella tua enigmatica ottava casa. Un intimo incontro sessuale o emotivo può essere un affare piuttosto succoso. I sentimenti di qualcuno (forse i tuoi) potrebbero essere molto più profondi di quanto immaginassi. Riesci a lasciarti vivere l'esperienza senza cercare di capirlo? Ciò che senti può essere difficile da esprimere a parole poiché la luna si oppone all'espressivo Mercurio. Alcune cose è meglio non dirle. Anche le risorse condivise o il debito potrebbero essere nella tua mente. Questo è il momento perfetto per risolvere questioni in sospeso con prestiti, credito, alimenti, eredità o fondi condivisi. Accontentati di un'equa distribuzione. Spingere di più può causare problemi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La luna piena in Capricorno e la tua casa di collaborazione porteranno in primo piano le tue relazioni più importanti. Approfitta delle opportunità per approfondire le tue relazioni attuali e creare nuove connessioni. Un cenno all'abbondante Giove nella tua casa della comunità segnala che la tua vita sociale ha il potenziale per essere incredibilmente ricca e gratificante. Metti brevemente le tue speranze e i tuoi desideri nel dimenticatoio mentre dai la priorità ai bisogni delle altre persone nella tua vita. La cura e l'attenzione che dai torneranno a te, anche se potrebbero non provenire dalla stessa fonte. Mentre la luna e Urano si allineano, tieni gli occhi aperti per le persone non convenzionali che vogliono conoscerti.