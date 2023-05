Oroscopo di oggi 3 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 3 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 3 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Tu e il tuo interesse amoroso potreste aver bisogno di rivisitare una conversazione sul denaro mentre Mercurio retrogrado nella tua zona di guadagni si scontra con Venere nella tua casa di comunicazione. Capire chi paga per ciò che potrebbe essere presente nella discussione. Può anche sorgere un conflitto sui valori. Tu e il tuo partner siete sulla stessa pagina? Non agitarti per un piccolo malinteso. Prenditi un momento per ascoltarli. Che tu sia in coppia o single, chiedere quello che vuoi può essere difficile. L'insicurezza può farti sentire indegno poiché la Luna Bilancia si oppone al vulnerabile Chirone nel tuo segno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Ti sembrerà di aver già avuto questa conversazione mentre Mercurio retrogrado nel tuo segno si scontra con il tuo sovrano, Venere. All'inizio della giornata, potresti dover rivisitare una questione che riguarda l'amore o il denaro. Ulteriori informazioni possono gettare la tua situazione sotto una nuova luce. Anche se prima eri certo della tua posizione, potresti scoprire che ora vedi le cose in modo diverso. Essere flessibili non è la stessa cosa che essere traballanti. Va bene cambiare idea. La Luna Bilancia si oppone a Chirone ferito, che può innescare sentimenti sensibili che in genere eviti. La vulnerabilità può trasformarsi in rabbia quando la luna e il focoso Marte si scontrano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti essere in conflitto sul tuo aspetto mentre il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con l'affascinante Venere nel tuo segno. Una semplice scelta di stile può sconcertarti. Tutti i segnali indicano che sei già stato su questa strada. Forse è il momento di consultare un professionista o un amico alla moda. Un nuovo aspetto può aiutarti a identificare le tue risorse in modo da poter decidere dove trarrai maggior vantaggio da un aggiornamento. La socievole Luna della Bilancia si oppone all'insicuro Chirone nella tua zona comunitaria, il che può farti sentire come se non fossi all'altezza dei ragazzi fantastici. Concentrati su come ti adatti piuttosto che su dove ti senti escluso. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti chiederti quanto dovresti rivelare sulla tua vita amorosa mentre il chiacchierone Mercurio nella tua casa della comunità si scontra con Venere nella tua dodicesima casa segreta. In fondo, potresti percepire che ci sono alcune cose che probabilmente non dovresti rivelare. Mercurio retrogrado segnala che probabilmente i tuoi amici hanno già sentito tutto prima. In quanto tali, potrebbero non avere nuove intuizioni o consigli da offrire. Perché non chiedere consiglio al tuo sensitivo d'amore preferito? Puoi sentire come se le tue insicurezze fossero esposte a tutto il mondo mentre la Luna in Bilancia si oppone al vulnerabile Chirone nel tuo settore pubblico. Parlare con qualcuno che non ti giudicherà può essere di sollievo.