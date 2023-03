Oroscopo di oggi 3 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 3 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 3 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'amore non è esattamente una passeggiata nel parco quando la prima donna Venere si fonde con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Poiché ti senti vulnerabile, potresti prendere sul personale anche la critica più innocente e vederla come un segno di rifiuto. Se sei consapevole di essere facilmente innescato in questo momento, si spera che sarai ispirato a evitare una situazione potenzialmente dolorosa e smetterai di prendere tutto a cuore. Rinfrescare il tuo look o fare qualcosa che ti fa sentire bene può aumentare la tua autostima. Tuttavia, non è saggio rivolgersi agli altri per la convalida, in particolare un partner o una persona di interesse. La tua felicità, ora e in futuro, può dipendere dalla tua capacità di firmare te stesso.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il tuo sovrano, Venere, si fonde con il vulnerabile Chirone nel tuo regno subconscio. Questo potrebbe riaprire una vecchia ferita. Oggi potresti essere profondamente consapevole delle passate delusioni romantiche, del dolore e dell'amore non corrisposto. È probabile che queste emozioni siano rimaste in agguato sotto la superficie per qualche tempo, implorando attenzione, guarigione e liberazione. Non hai bisogno di giudicarti se non l'hai ancora superato. Quello che senti non è giusto o sbagliato. Sii gentile con te stesso mentre riconosci le battaglie che hai affrontato e fai un passo verso la chiusura. Preparati a chiudere la porta sul passato e ad affrontare un futuro radioso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tensione può sorgere tra amici o in un'interazione di gruppo quando la socievole Venere incontra Chirone ferito nella tua casa della comunità. Un desiderio di affetto e un senso di appartenenza potrebbero non essere facilmente soddisfatti. Di conseguenza, potresti sentirti ferito o rifiutato. Dai un'occhiata alle persone che inviti nella tua vita. Ti trattano con l'amore e il rispetto che meriti? In caso contrario, potrebbe essere necessario modificare la tua cerchia ristretta e fare uno sforzo per incontrare nuove persone. Sarebbe saggio esaminare il tuo comportamento e determinare se puoi gestire l'amicizia nel modo giusto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Ci vorranno più di idee appariscenti e un bel viso per fare la giusta impressione quando l'affascinante Venere incontra Chirone frammentato in cima alla tua carta. La tua immagine pubblica potrebbe subire un duro colpo se non c'è una vera sostanza dietro quello che fai. Pertanto, dovrai essere coscienzioso su come ti presenti al mondo e su ciò che hai da offrire. Se non sei uno da guardare, non è la fine del mondo. A volte, è meglio tenere la testa bassa piuttosto che lottare per attirare l'attenzione. Il tempismo è tutto.