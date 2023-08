Oroscopo di oggi 30 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 30 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 30 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Mercurio retrogrado nella tua zona di lavoro si scontra con Chirone ferito nel tuo segno, il che può innescare insicurezza riguardo alle tue conoscenze e abilità. Alcuni Ariete compenseranno eccessivamente e faranno troppo, mentre altri eviteranno del tutto compiti scoraggianti. I periodi retrogradi favoriscono ripetizioni e revisioni. Questo è il momento opportuno per valutare le tue capacità e determinare dove devi migliorare. La Luna Piena in Pesci di questa sera può suscitare emozioni difficili. Potresti credere di essere solo in ciò che stai affrontando e che nessuno possa capire come ti senti. Anche se hai voglia di isolarti, è meglio contattare un amico che ti incoraggia. Quando condividi le tue esperienze, potresti scoprire che altri sono sulla stessa barca.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre Mercurio retrogrado si scontra con il vulnerabile Chirone, potresti rivisitare una conversazione imbarazzante con il tuo interesse amoroso o figlio. È saggio procedere con cautela quando ti trovi in ​​un territorio delicato. Non si sa mai cosa potrebbe turbare una persona e ferire i suoi sentimenti. Allo stesso modo, potresti abbandonare la conversazione sentendoti sotto shock. Forse dovresti tenerlo per un altro giorno? La Luna Piena di questa sera in Pesci e la tua casa di comunità possono evidenziare problemi in un'amicizia o in una dinamica di gruppo. Isolando Saturno a bordo, qualcuno potrebbe sentirsi come se fosse dall'esterno e guardare dentro. Mantenere la vicinanza non è possibile il 100% delle volte. Sii paziente se la connessione sembra non disponibile. Potrebbe esserci qualcosa su cui devi risolvere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Domande sulla tua vita domestica e familiare possono sorgere quando Mercurio retrogrado nel tuo regno domestico si scontra con il vulnerabile Chirone. Alcuni Gemelli saranno eccessivamente ansiosi, mentre altri non saranno così preoccupati come dovrebbero. Lo stato retrogrado di Mercurio suggerisce che questo potrebbe essere una ripetizione di eventi recenti. Approfondire la questione potrebbe rivelare qualcosa che in precedenza ti era sfuggito. La Luna Piena di questa sera in Pesci e la tua casa di status potrebbero evidenziare un risultato importante. Anche se è motivo di celebrazione, potresti trovarti solitario in cima. Trova un modo per includere i tuoi cari nei tuoi risultati. I tuoi successi saranno ancora più dolci se condivisi con la famiglia e gli amici.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potrebbe essere necessario avere una conversazione finanziaria con il tuo partner poiché il sole nella pragmatica Vergine e il tuo settore della comunicazione si sincronizza con la rispettosa Giunone nel tuo settore finanziario. Sei abbastanza intelligente da sapere che ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. Ecco perché vorrai assicurarti che tu e il tuo partner siate sulla stessa lunghezza d'onda con denaro e valori. Le persone single possono essere ispirate a chiedere a una persona di interesse la loro situazione finanziaria. Se è un serio contendente per il tuo affetto, vorrai sapere se ha le capacità per pagare i conti.