Oroscopo di oggi 30 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 30 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 30 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 GIUGNO 2023

Una conversazione con un parente più anziano o un membro della famiglia prescelta può essere immensamente rassicurante mentre il premuroso Mercurio e il sensibile Saturno si allineano. Potrebbe essere utile consultare una persona saggia di cui ti puoi fidare. La loro guida può aiutarti a sfruttare i tuoi punti di forza e la tua intraprendenza. In una nota diversa, questo è un momento eccellente per tracciare una strategia per un progetto domestico o familiare. Mentre Nettuno è retrogrado in Pesci e nel regno dell'inconscio fino al 6 dicembre, i sogni saranno intensi e le attività spirituali e metafisiche saranno sovralimentate. Trarrai maggiori benefici dall'approfondire le tue pratiche attuali piuttosto che dalla ramificazione in nuovi regni. C'è molto da disfare.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 GIUGNO 2023

Una conversazione con un amico saggio può mettere le cose in prospettiva poiché l'espressivo Mercurio si sincronizza con l'autorevole Saturno. Potrebbe essere utile entrare in contatto con qualcuno che ha affrontato ciò che stai attraversando e ha vissuto per raccontare la storia. Troverai più facile credere a qualcuno che parla per esperienza piuttosto che a una persona che offre consigli ipotetici. Bypassare il novizio e andare dritto per un esperto. Con Nettuno retrogrado nella tua zona comunitaria fino al 6 dicembre, sei incoraggiato a coltivare connessioni più significative. Potresti scoprire che alcune persone non sono chi credevi che fossero, spingendoti a rivalutare quelle relazioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 GIUGNO 2023

Una conversazione con un esperto può metterti sulla buona strada con una questione di lavoro o denaro. Il mercante di ruote Mercurio nella tua zona monetaria trionfa sull'autorevole Saturno, incoraggiandoti a rivolgerti alla persona più esperta che conosci per un consiglio. Se non puoi contattarli direttamente, puoi comunque imparare molto osservando le loro mosse. Vale la pena tenere d'occhio un giocatore importante. Con Nettuno retrogrado fino al 6 dicembre, potresti mettere in discussione il tuo ruolo nella società e se la tua immagine riflette il modo in cui vuoi essere percepito. L'immagine è importante, ma non lasciare che la sostanza passi in secondo piano rispetto allo stile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 GIUGNO 2023

Sarai più studioso del solito mentre l'intellettuale Mercurio trincera l'autorevole Saturno. Questo è il giorno perfetto per leggere i libri e migliorare le tue conoscenze. Diventerai anche un eccellente insegnante o mentore, quindi non essere timido nel condividere la tua saggezza. Con Nettuno retrogrado nella tua casa di coscienza superiore fino al 6 dicembre, sei incoraggiato a immergerti più a fondo negli studi spirituali e metafisici. La tua saggezza sboccerà quando raddoppierai ciò che sai. Alcune persone potrebbero rimanere deluse dalla religione, dal governo o dal mondo accademico e iniziare a metterne in discussione la rilevanza. Potresti anche mettere in discussione la tua relazione con un insegnante o un mentore.