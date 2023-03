Oroscopo di oggi 30 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 30 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 30 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Guarderai il denaro e le proprietà in un modo nuovo mentre Venere viziata incontra Urano lungimirante nella tua casa dei beni. Vedrai il valore di fare una pazzia su un oggetto di lusso o qualcosa che ti dà gioia. Un laptop, un cellulare o un nuovo gadget elettronico potrebbero essere in cima alla tua lista dei desideri. Forse sorprenderai il tuo interesse amoroso con un regalo insolito o offrirai loro una cena sontuosa? Fare qualcosa che non si aspettano potrebbe essere super romantico. Potrebbe capitarti una nuova, entusiasmante opportunità. Ciò potrebbe richiedere di prendere una decisione sul posto. Fortunatamente, sei bravo a pensare in piedi e valutare rapidamente le tue opzioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Alcune persone avranno una relazione di amore-odio con questo nuovo te audace e imprevedibile mentre il tuo sovrano, Venere, incontra Urano non convenzionale. Hai buttato via il vecchio regolamento e stai inventando le cose man mano che procedi. Le persone che ti prendono si allacceranno e andranno avanti per il viaggio. Qualcuno che si aspetta che tu continui ad essere lo stesso vecchio toro che eri probabilmente non merita di far parte del tuo viaggio. In questi giorni, hai bisogno di compagni che incoraggino la tua crescita. Un sorprendente cambio di aspetto potrebbe essere nella tua agenda. Aggiornare il tuo look ti aiuterà a distinguerti dalla massa. Questo è il giorno perfetto per provare qualcosa di diverso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potrebbe esserci una sorprendente rivelazione nella tua vita amorosa mentre Venere si fonde con l'illuminante Urano nella tua dodicesima casa segreta. Potresti essere colto alla sprovvista quando ti trovi faccia a faccia con desideri che hai cercato di sopprimere. In alternativa, potrebbe esserci uno sviluppo inaspettato con una storia d'amore segreta o una cotta. Qualunque cosa accada, probabilmente non l'hai visto arrivare. È intelligente tenere nascosta la situazione finché non risolvi i tuoi sentimenti e capisci cosa vuoi. Rivelare troppo e troppo presto potrebbe scatenare polemiche.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Una connessione Venere-Urano in Toro e la tua zona comunitaria promette di scuotere le cose, rendendo questo un momento emozionante per socializzare. Potresti incontrare persone intriganti che vorresti conoscere. Tieni gli occhi aperti per un potenziale partner o un nuovo amico. Potrebbe svilupparsi un flirt inaspettato tra te e un amico. Prima di fare una mossa romantica o rispondere a una, considera come agire in base ai tuoi sentimenti potrebbe influire sulla tua amicizia, così come sulle relazioni nella tua cerchia sociale. Può essere facile saltare in qualcosa. Tuttavia, se cambi idea, uscirne può essere difficile. Dopo che l'ondata iniziale di infatuazione sarà passata, saprai cosa fare.