Oroscopo di oggi 31 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 31 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 31 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Mercurio retrogrado nella tua zona di lavoro si scontra con Chirone ferito nel tuo segno, il che può innescare insicurezza riguardo alle tue conoscenze e abilità. Alcuni Ariete compenseranno eccessivamente e faranno troppo, mentre altri eviteranno del tutto compiti scoraggianti. I periodi retrogradi favoriscono ripetizioni e revisioni. Questo è il momento opportuno per valutare le tue capacità e determinare dove devi migliorare. La Luna Piena in Pesci di questa sera può suscitare emozioni difficili. Potresti credere di essere solo in ciò che stai affrontando e che nessuno possa capire come ti senti. Anche se hai voglia di isolarti, è meglio contattare un amico che ti incoraggia. Quando condividi le tue esperienze, potresti scoprire che altri sono sulla stessa barca.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Divertimento e giochi romantici vanno bene, ma vorrai sapere che c'è di più in offerta poiché il sole nell'esigente Vergine e la tua zona di appuntamenti si sincronizza con Giunone attenta all'impegno nel tuo regno domestico. Se uscite casualmente, potresti essere curioso di scoprire quali sono le intenzioni del tuo interesse amoroso. Alcuni tori non vorranno investire in una persona indecisa o che sta semplicemente giocando. Se accoppiato, trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner può essere super dolce. Non importa se uscite o restate a casa finché potrete godervi la reciproca compagnia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con il sole nella pragmatica Vergine e nel tuo regno domestico, sei in contatto con le tue priorità domestiche e familiari. Ti scalderai per discuterne con il tuo partner o con una persona di interesse mentre il sole si sincronizza con la rispettosa Giunone nella tua casa della comunicazione. Non solo va bene essere sinceri su ciò che stai cercando. È incoraggiato. Non puoi ottenere ciò che vuoi senza essere aperto riguardo ai tuoi veri desideri. Aspettarsi che il tuo partner legga la tua mente e risponda ai tuoi desideri segreti è chiedere troppo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potrebbe essere necessario avere una conversazione finanziaria con il tuo partner poiché il sole nella pragmatica Vergine e il tuo settore della comunicazione si sincronizza con la rispettosa Giunone nel tuo settore finanziario. Sei abbastanza intelligente da sapere che ci vuole più dell'amore per far funzionare una relazione. Ecco perché vorrai assicurarti che tu e il tuo partner siate sulla stessa lunghezza d'onda con denaro e valori. Le persone single possono essere ispirate a chiedere a una persona di interesse la loro situazione finanziaria. Se è un serio contendente per il tuo affetto, vorrai sapere se ha le capacità per pagare i conti.