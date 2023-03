Oroscopo di oggi 31 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 31 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 31 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per ottenere la chiusura e guarire vecchie ferite. Con il potente Marte e il saldo Saturno che danno energia alle tue case di emozioni, avrai il coraggio e la determinazione di cui hai bisogno per affrontare una questione dolorosa a testa alta. Tutti i segni indicano che sei abbastanza forte da uccidere questo drago e reclamare il tuo potere. Tuttavia, potresti non rendertene conto finché non raccogli la spada e combatti. Avrai molto da dire mentre il messaggero Mercurio incontra la guerriera Eris nel tuo segno. Può essere allettante incolpare e vergognarsi, ma se vuoi che l'altra persona ti ascolti, dovrai ascoltare la sua versione della storia.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per esprimere le tue opinioni e convincere le persone a prenderti sul serio. Mentre il coraggioso Marte nella tua casa di comunicazione si sincronizza con l'autorevole Saturno, avrai il potere di parlare. Questa è una giornata eccellente per prestare la tua voce a un progetto di gruppo. La tua atmosfera motivante rallegrerà le persone e le aiuterà a mantenere la rotta con un progetto stimolante. All'esterno, sei tutto abbottonato e pronto per gli affari, ma all'interno potresti trovare difficile tenerlo insieme mentre Mercurio mentale ed Eris scontenta si scontrano. Non lasciare che una piccola lamentela ti divori.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Questo è uno dei giorni più promettenti dell'anno per il successo professionale e il guadagno finanziario. Con un potente allineamento Marte-Saturno in gioco, puoi raggiungere una pietra miliare o portare a compimento un progetto importante. È il momento perfetto per piantare semi per la prosperità a lungo termine. Potrebbe essere necessario agire in modo rapido e deciso, anche se i risultati richiederanno del tempo per manifestarsi. Pensa oltre il presente e agisci pensando al futuro. Quando Mercurio incontra Eris nella tua zona comunitaria, la rabbia può sorgere quando una persona viene esclusa dalla cerchia ristretta. Estendi la gentilezza e l'accettazione a tutti, anche se qualcuno non è la tua tazza di tè. Tratta gli altri nel modo in cui vorresti essere trattato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ambizione è in pieno effetto mentre Marte intraprendente nel tuo segno si sincronizza con il laborioso Saturno. Con Saturno nel regno delle regole e delle leggi, dovrai fare le cose secondo le regole. Se impari a giocare con il sistema, alla fine puoi creare le tue regole. Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per impressionare il mondo con le tue conoscenze e portare i tuoi piani al livello successivo. Se una porta è chiusa per te, protesterai che non ti è stata data una buona possibilità mentre Mercurio ed Eris si allineano. Assicurati di avere i fatti chiari prima di parlare. Potresti essere più eccitato di quanto pensi.