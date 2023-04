Oroscopo di oggi 4 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 4 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 4 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il lavoro può essere un caos caotico mentre la luna è vuota ovviamente in Vergine e nella tua casa di lavoro. Con la luna nella Vergine perfezionista, sarai ansioso di ottenere ogni dettaglio dei tuoi compiti nel modo giusto. Purtroppo, più ci provi, più sfuggenti possono diventare i risultati desiderati. Potrebbe essere difficile identificare gli ostacoli sul tuo cammino mentre il disorientante Nettuno è a bordo. Cosa deve fare un ariete confuso e frustrato? È intelligente mantenere le cose semplici e ricontrollare il processo. Sei solo umano, quindi non essere duro con te stesso se commetti un errore.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Buona fortuna per capire cosa sta succedendo nella tua vita amorosa. Assumerai il meglio o penserai al peggio mentre la volubile Luna Vergine è ovviamente nulla nella tua zona di appuntamenti e romanticismo. Con Nettuno disorientante nell'immagine, è improbabile che tu veda chiaramente le cose. In alcuni casi, un amico confuso o geloso potrebbe interferire e farti dubitare delle intenzioni del tuo interesse amoroso. Prendi quello che senti con le pinze. È improbabile che gli altri abbiano più informazioni sulla tua situazione di te. Potresti essere ugualmente confuso su una questione che coinvolge i bambini.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Nidificare e riposare sono alcune delle tue cose preferite da fare quando la luna viaggia attraverso il tuo regno domestico. Tuttavia, con la luna vuota ovviamente nella volubile Vergine, probabilmente non sarà la dolce tregua che ti aspetti. Un'opposizione a Nettuno confuso suggerisce che potresti voler sfuggire a un problema che non sei preparato ad affrontare. Potresti chiederti se un capo, un genitore o una figura autoritaria ti stia portando fuori strada. Non è probabile che tu lo capisca oggi. Invece di nasconderti, indossa le tue mutandine da ragazzino e fai del tuo meglio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Come figlio della luna, sei insolitamente sensibile ai movimenti della luna. Con la luna vuota ovviamente nella volubile Vergine e il tuo regno mentale, sarai dappertutto. Durante una conversazione, potresti inviare segnali contrastanti. Oggi può essere difficile prendere una decisione. Con il losco Nettuno nella foto, potresti chiederti se qualcuno ti stia raccontando l'intera storia. Se qualcosa sembra strano, probabilmente lo è. Dovrai stare attento con le comunicazioni scritte e orali. È intelligente prendersi un momento in modo da poter leggere tra le righe. Più tardi, quando la luna entra in Bilancia e si allinea con Plutone, troverai più facile andare a fondo delle cose.