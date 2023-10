Oroscopo di oggi 4 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 4 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 4 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Lavorare a stretto contatto con gli altri può essere difficile quando Marte ed Eris si scontrano, soprattutto se qualcuno non riesce a dare credito a chi lo merita! Non c'è tempo per la vergogna e la colpa quando c'è un lavoro da svolgere. Si rifletterà negativamente su di te se non fai il tuo peso. Dai il massimo e lascia che il tuo duro lavoro parli da solo. Superare il risentimento è fondamentale. Mercurio in Bilancia e la tua zona di partnership fino al 22 ottobre promettono di elevare la comunicazione nelle relazioni. Il desiderio di armonia può mantenere il tono civile. Usa questo tempo per essere sulla stessa lunghezza d'onda con i tuoi obiettivi relazionali. I single si divertiranno a conoscere nuove persone.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non lasciare che il dolore di un precedente rifiuto professionale sia il tuo tallone d'Achille. Potresti sentirti innescato mentre Marte si oppone a Eris e draga il dolore dei fallimenti passati. Qualcuno che preme i tuoi pulsanti potrebbe non sapere cosa hai passato. Dopotutto, i tuoi problemi sono i tuoi problemi. Creerai solo nuovi problemi rispondendo in modo inappropriato. Affronta ciò che sta accadendo nel presente senza trascinare il passato nel quadro. Fortunatamente, l'ingresso di Mercurio nella Bilancia e nel tuo settore lavorativo stimolerà una comunicazione armoniosa con i colleghi. Fino al 22 ottobre, questa atmosfera rilassata può migliorare i rapporti di lavoro, rendendo il tuo lavoro più semplice. Può anche ispirarti ad aggiornare le tue conoscenze e abilità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non si sa mai cosa potrebbe far scattare qualcuno mentre Marte si oppone a Eris. Sentirsi esclusi o rifiutati sono temi comuni con queste energie in gioco. Sii consapevole di come il perseguimento dei tuoi desideri può avere un impatto sulle persone intorno a te. Essere ostinati e ignorare il caos che causi è un'abitudine che dovresti abbandonare. Prendere la strada maestra può allentare la tensione se ti ritrovi a subire una manovra spericolata. L'ingresso di Mercurio nella Bilancia accende il pensiero creativo e ti ispira a perseguire persone e attività che stimolano la tua mente. Fino al 22 ottobre, la compatibilità intellettuale sarà una grande attrazione. Graviterai verso persone con cui potrai parlare per ore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 4 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Problemi personali e caos professionale possono scontrarsi mentre l'ostile Marte si oppone alla reattiva Eris. Potresti inconsapevolmente proiettare i tuoi problemi personali su ciò che accade nell'arena professionale e potresti interpretare ciò che emerge come un affronto personale. È meglio possedere la tua ombra e assumerti la responsabilità dei tuoi problemi piuttosto che incolpare le circostanze esterne. Può aiutarti a rimanere centrato anche in circostanze che sfuggono al tuo controllo. Con Mercurio in Bilancia fino al 22 ottobre, puoi aspettarti una maggiore attività sul fronte interno. Il tuo posto potrebbe essere un punto di ritrovo centrale per i tuoi cari. Potresti anche lavorare da casa. Questo è un ottimo momento per firmare un contratto di locazione o acquistare e vendere proprietà.