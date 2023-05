Oroscopo di oggi 5 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 5 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 5 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 MAGGIO 2023

L'affettuosa Venere sestile al generoso Giove nel tuo segno, il che potrebbe ispirarti a far sapere a qualcuno quanto ci tieni. Perché non inviare un messaggio di testo dolce? Può essere un'esperienza commovente, purché tu non abbia aspettative folli su come verranno accolte le tue parole. L'eclissi lunare in Scorpione e la tua casa di risorse condivise richiederanno che tu presti molta attenzione alle tue finanze. Una mossa affrettata da parte tua potrebbe sconvolgere l'equilibrio tra te e un partner innamorato o d'affari. In alternativa, un acquisto d'impulso può caricarti di debiti inaspettati. Fai attenzione alle spese nascoste e alle spese aggiuntive. Le questioni che coinvolgono denaro e beni non saranno così semplici come sembrano.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 MAGGIO 2023

Potresti pianificare di fare qualcosa di carino per qualcuno che sta attraversando un momento difficile mentre l'affettuosa Venere e il generoso Giove si allineano. Non ne farai un grosso problema perché non sei lì per attirare l'attenzione. Sarai contento di offrire cure amorevoli o risorse da dietro le quinte. L'eclissi lunare in Scorpione e la tua casa di collaborazione possono metterti contro il tuo interesse amoroso o uno stretto alleato professionale. Con Urano ribelle nella foto, potrebbero trovarti instabile o inaffidabile. L'indipendenza è una cosa bellissima. Tuttavia, mantenere una connessione importante può richiedere che tu sia consapevole dei bisogni dell'altra persona e onori i termini della tua relazione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 MAGGIO 2023

Come puoi restringere le tue opzioni quando ci sono così tante persone interessanti con cui uscire ed eventi entusiasmanti a cui dare un'occhiata? Ti consigliamo di inserire quanta più attività possibile nel tuo programma mentre la socievole Venere nel tuo segno si sincronizza con l'entusiasta Giove nella tua casa della comunità. Ci sono solo così tante ore al giorno. Preferisci la qualità alla quantità. L'eclissi lunare in Scorpione e la tua casa di lavoro possono portare in superficie disordini nascosti. Se qualcosa ti infastidisce, potresti avere difficoltà a nascondere i tuoi sentimenti. Una volta che affronti emozioni e pensieri repressi, non si sa cosa potresti dire o fare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 5 MAGGIO 2023

Puoi essere tentato di rendere pubblico uno sviluppo felice nella tua vita amorosa, ma non farti arrabbiare. Venere si sincronizza con il fiducioso Giove, rivelando potenzialmente una luce alla fine del tunnel. Tuttavia, non sei ancora fuori dall'oscurità. Coltiva ciò che sta accadendo in segreto e lascia il tempo affinché le cose si svolgano. L'eclissi lunare in Scorpione e la tua zona romantica segnalano che potrebbe esserci qualcosa di importante che non sai della tua vita amorosa. Con Urano irregolare a bordo, una svolta improvvisa potrebbe alterare la tua traiettoria a lungo termine. Questo non è necessariamente un male. Potrebbe essere eccitante, purché tu non sia eccessivamente attaccato alla tua visione del futuro.