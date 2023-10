Oroscopo di oggi 5 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 5 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 5 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La falsa spavalderia può farti inciampare mentre il tuo sovrano, Marte, si scontra con Nettuno confuso. Se hai intenzione di fare una mossa di potere o sfidare un partner (in amore o negli affari), devi sentirti sicuro e pienamente autorizzato. È anche fondamentale che tu abbia i fatti chiari. Molti Ariete si sentiranno obbligati ad agire anche se sono impreparati e non comprendono appieno con cosa hanno a che fare o cosa stanno facendo. Procedere senza un piano può essere disastroso. Metti i freni finché non avrai ben chiaro il tuo obiettivo e saprai come raggiungerlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Può essere difficile collaborare poiché l’abile Mercurio nella tua casa di lavoro si scontra con l’autorevole Saturno nella tua zona comunitaria. I problemi di comunicazione possono rendere difficile portare a termine le cose. Quando dici troppo sembri prepotente o negativo, mentre dire troppo poco significa che le informazioni cruciali passano inascoltate. Hai un prezioso contributo da dare. Coloro che rispettano le tue conoscenze e opinioni apprezzeranno il tuo contributo. Alcuni tori preferiranno lavorare da casa poiché il sole si scontra con Venere inattiva. Certo, probabilmente è più comodo e conveniente che andare sul posto di lavoro. Ma riuscirai davvero a portare a termine le cose?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sai dove sei diretto? Nella loro vita amorosa o nella carriera, alcuni Gemelli si sentiranno confusi riguardo alla loro direzione mentre Marte guidato e Nettuno confuso si scontrano. Qualcosa o qualcuno che hai perseguito attivamente potrebbe perdere il suo splendore, lasciandoti chiederti se hai sprecato il tuo tempo. In alternativa, la fame di risultati potrebbe spingerti a fare una mossa discutibile. Metti i freni e non prendere decisioni drastiche. Mentre Mercurio e Saturno si allineano, potresti essere alle prese con come esprimere la tua creatività e condividere i tuoi doni con il mondo. Rimarrai fedele alla tua visione? Oppure manterrai lo status quo?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti trovare difficile fidarti delle tue conoscenze e sentirti sicuro di sapere di cosa stai parlando mentre l'abile Mercurio e l'autorevole Saturno si scontrano. Le persone esterne alla tua cerchia ristretta capiranno come funziona il tuo cervello? Oppure le informazioni cruciali andranno perse nella traduzione? Prova a testare il terreno prima di fare una presentazione o discutere i piani. La risposta che ricevi può aiutarti a determinare se i tuoi concetti sono pertinenti. Se hai bisogno di tornare al tavolo da disegno, cogli l'opportunità di perfezionare le tue idee. Un rifacimento può mostrarti dove è necessario espandere le tue conoscenze e rafforzare le tue capacità.