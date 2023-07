Oroscopo di oggi 6 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 6 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 6 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Una conversazione su una questione delicata può innescarsi quando il comunicatore Mercurio si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Mentre la luna è in un Acquario distaccato, potresti credere di essere intoccabile e di poter mantenere la calma in situazioni di stress elevato. Tuttavia, sei solo umano e i tuoi sentimenti possono essere feriti quando le parole di qualcuno colpiscono un nervo scoperto. È saggio prestare attenzione quando si ha una discussione difficile. Se ti senti sopraffatto, va bene che tu dica all'altra persona che devi rivisitare l'argomento in un secondo momento. Potrebbe esserci molto da disimballare. Concediti il ​​tempo per capire le cose.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti essere incerto su come gestire una questione domestica e familiare mentre Marte autodidatta nel tuo regno domestico si scontra con il sognatore Nettuno. La tua visione di come vuoi che sia la tua vita potrebbe essere in contrasto con ciò che è attualmente possibile. Se hai a che fare con una preoccupazione urgente, non puoi ignorarla e riporre le tue speranze sui pezzi che andranno a posto in seguito. Dovrai intraprendere azioni costruttive qui e ora. Poiché la luna si oppone a Venere e Marte, potresti preoccuparti di come la tua situazione appare agli altri. Ciò che conta di più è ciò che funziona per te e la tua famiglia e soddisfa le tue esigenze. Non perdere la prospettiva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potrebbe esserci una disconnessione tra ciò che dici e ciò che fai mentre Marte assertivo nella tua casa di comunicazione si scontra con Nettuno confuso nel tuo settore pubblico. Invece di seguire i tuoi discorsi, potresti fare le chiacchiere e non riuscire a portare a termine. Di conseguenza, un genitore, un capo o una figura importante potrebbe chiedersi se dovrebbe riporre la propria fiducia in te. Farai grandi promesse mentre la Luna dell'Acquario si oppone a Venere e Marte. Forse è perché sei eccitato? Tuttavia, è intelligente fare una pausa e considerare se puoi consegnare. Va bene se hai bisogno di prenderti del tempo per riorganizzarti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei incline a suonare il clacson mentre il chiacchierone Mercurio è nel tuo segno, portando l'autopromozione a nuovi livelli. Invece di attirare l'attenzione sui tuoi punti di forza, è probabile che esponga le tue debolezze mentre Mercurio si scontra con Chirone fratturato in cima alla tua carta. Una conversazione con un genitore, un capo o una figura autoritaria può deludere le tue speranze. Se non stanno comprando quello che stai vendendo, probabilmente c'è una ragione per questo. Sei premuroso e sincero? O stai dicendo agli altri quello che credi vogliano sentire? Non devi prendere le critiche sul personale, ma vale la pena chiedersi se c'è del vero in quello che viene detto. Potrebbe salvarti da un errore in futuro.