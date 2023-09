Oroscopo di oggi 6 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 6 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 6 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La fortuna potrebbe essere dalla tua parte per quanto riguarda il lavoro e le questioni finanziarie poiché l’abile Mercurio nel tuo settore lavorativo si sincronizza con il buon auspicio di Giove. Una conversazione con la persona giusta può aprire le porte. Cogli l'attimo! Giove ora diventa retrogrado nel tuo settore finanziario, quindi le cose potrebbero procedere più lentamente del previsto. La tua capacità di guadagno (e di spesa) è probabilmente aumentata negli ultimi mesi. Fino alla fine di dicembre, sei incoraggiato a riflettere su come mettere a frutto la prosperità. Contare le tue benedizioni è molto più che essere grato. È un modo per onorare ciò che hai ricevuto. Pagare i debiti, risparmiare denaro ed essere generosi può cambiare il tuo karma finanziario. Fai scorrere la fortuna spendendo consapevolmente e condividendo ciò che hai.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Un pezzo del tuo cuore è ancora intrappolato in una vecchia storia d'amore? Mentre il Sole Vergine incontra Mercurio retrogrado nella tua zona di vita amorosa, potresti essere tentato di contattare una persona con cui uscivi. Forse hai bisogno di scoprire se c'è ancora qualcosa lì? O forse vuoi riconnetterti per ottenere una conclusione? In ogni caso, non dovresti aspettarti che le cose siano le stesse. È probabile che siate entrambi persone diverse da prima. L'ultimo quarto di luna nello sfuggente Gemelli potrebbe farti piegare a un compromesso. Non andare lì, toro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Può essere forte la tentazione di guardare al tuo interesse amoroso per il nutrimento che desideri mentre l'amorevole Cerere si fonde con il Nodo Sud nella tua casa del romanticismo. È bello se hai una relazione di supporto. Tuttavia, è intelligente avere una vasta cerchia di persone a cui rivolgersi per incoraggiamento e assistenza. Non dormire sull'amore che gli amici possono offrirti. Più connessioni significative hai, meno dipenderai da un partner romantico per soddisfare ogni tua esigenza. Alcuni Gemelli possono essere iperprotettivi nei confronti del loro interesse amoroso o dei figli. Sapere quando dare alle persone spazio per respirare è importante. Fai attenzione a non proiettare su di loro le tue esigenze.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 6 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Acquisirai informazioni su un incarico scritto o su un impegno di conversazione mentre il metodico Sole Vergine incontra Mercurio retrogrado nella tua casa della comunicazione. Questa energia non è ottima per iniziare cose nuove, ma è perfetta per rivedere progetti in corso o rilanciare quelli in sospeso. Questa volta probabilmente noterai dettagli cruciali che prima sfuggivano alla tua attenzione. Un ripensamento può portarti sulla strada giusta. Con l'ultimo quarto di luna nella tua casa di esilio, probabilmente desidererai tempo per te stesso. Prima di fermarti per la giornata, rispondi a e-mail, chiamate e messaggi cruciali. In questo momento non puoi permetterti di lasciare comunicazioni importanti senza indirizzo.