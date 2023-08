Oroscopo di oggi 7 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 7 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 7 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Ti consigliamo di prendere in carico la tua vita amorosa mentre Venere nella tua storia d'amore e la zona degli appuntamenti si sincronizza con la guerriera Eris nel tuo segno. Questo è il giorno perfetto per fare una mossa audace se ti piace qualcuno. Fai attenzione a non comportarti come se ti dovessero il loro affetto. Un senso di diritto può essere una svolta. Se accoppiati, riaccendere la scintilla con il proprio partner può essere entusiasmante. Un appuntamento romantico è un ottimo punto di partenza. Alcuni Ariete potrebbero avere difficoltà a comunicare con il loro interesse amoroso mentre l'espressivo Mercurio e la devota Giunone si scontrano. Ascoltare potrebbe essere più importante che condividere le tue opinioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Lavorare con i progetti a casa può essere gratificante poiché il Sole Leone nel tuo regno domestico si connette con il nutrimento di Cerere. Alcuni tori possono divertirsi a pianificare pasti nutrienti e deliziosi per le loro famiglie, mentre altri potrebbero essere desiderosi di intrattenere i propri cari e mostrare il loro posto. Ad ogni modo, questa atmosfera consiste nel dare la priorità alle persone a cui tieni di più e nel fare il possibile per garantire la loro salute e felicità. Se sei un toro solitario, decorare e apportare piccole modifiche in casa può essere gratificante. Alla fine di una lunga giornata di lavoro, ti meriti di avere uno spazio bello e accogliente dove puoi alzare i piedi e rilassarti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Quando conversi con il tuo interesse amoroso, l'atmosfera può diventare imbarazzante se la discussione si trasforma in denaro. Potrebbe essere difficile discutere delle spese domestiche o decidere chi paga il conto mentre il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con la rispettosa Giunone nella tua casa dei beni. Dovrai affrontare il problema prima o poi, anche se questo probabilmente non è il momento migliore. Cerca una finestra di opportunità nei giorni a venire. Mentre l'amorevole Venere trina la feroce Eris nella tua casa della comunità, dimostrerai di essere più di un amico del bel tempo. I tuoi amici possono contare su di te per difenderli e proteggere i loro interessi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 7 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre il Sole in Leone si sincronizza con il nutrimento di Cerere nel tuo regno domestico, sei nel tuo elemento. È un momento eccellente per investire nella tua casa e nelle relazioni familiari. Alcuni Cancri spenderanno soldi per mobili e decorazioni per la casa. Preparare la tua cucina potrebbe essere in cima alla tua lista di cose da fare. Altri daranno la priorità al tempo di qualità con i parenti di sangue o la famiglia prescelta. In ogni caso, varrà la pena coltivare una vita privata più soddisfacente. Sei noto per essere l'ospite con il massimo, quindi perché non intrattenere? Una cena con le tue persone preferite può essere un ottimo modo per trascorrere la serata. Anche condividere un pasto tramite chat video può essere soddisfacente.