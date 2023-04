Oroscopo di oggi 7 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 7 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 7 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La relazione che apprezzi di più potrebbe essere quella di cui parli meno. L'affettuosa Venere sestile al mistico Nettuno nella tua sfuggente dodicesima casa, evidenziando le tue connessioni nascoste. Questa persona potrebbe essere un amico o un potenziale interesse amoroso che preferiresti tenere nascosto. In alternativa, puoi riconnetterti con qualcuno del tuo passato. Non tutti hanno bisogno di sapere chi ti piace e perché. Tienilo vicino al tuo cuore per ora. Il sole nel tuo segno si sincronizza con l'imprevedibile Urano nella tua zona di guadagni, che potrebbe ispirare una mossa finanziaria insolita o una spesa improvvisa.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

C'è una bella atmosfera tra te e i tuoi amici mentre l'affettuosa Venere nel tuo segno si allinea con il compassionevole Nettuno nella tua casa della comunità. Vi capite e i vostri cuori e le vostre menti sono sincronizzati. Alcuni tori potrebbero chiedersi se ci sono sentimenti più profondi dietro una connessione speciale. Forse, ma non si tratta necessariamente di romanticismo. Forse è così che ci si sente ad essere connessi spiritualmente a qualcuno e sperimentare un livello di amore più profondo? Mentre il sole nell'audace Ariete si sincronizza con il ribelle Urano nel tuo segno, fare qualcosa di leggermente fuori dal personaggio può essere immensamente liberatorio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Appoggiati alla tua creatività e fidati della tua visione unica. Un allineamento armonioso tra Venere appassionata e Nettuno fantasioso nel tuo settore professionale è destinato a sbloccare ogni sorta di ispirazione. Prendi nota dei tuoi sogni e presta attenzione alle sincronicità e ai momenti divertenti. Possono trasmettere un messaggio importante su ciò che ti aspetta per la tua carriera. Basta una sola scintilla di intuizione per accendere la tua prossima grande idea. Sono favorite le attività che coinvolgono l'arte, la bellezza e la moda. Oggi, il tuo estro creativo può elevare anche il compito più banale in qualcosa di spettacolare. Qualcosa di eccitante potrebbe essere proprio dietro l'angolo!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 7 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Trascorrere del tempo con qualcuno che è sulla stessa lunghezza d'onda artistica o spirituale di te può essere d'ispirazione mentre la socievole Venere nella tua casa dell'amicizia si sincronizza con il mistico Nettuno. Otterrai molto condividendo idee con una persona che capisce da dove vieni. Potresti anche essere interessato a connetterti con un gruppo o un'organizzazione che riflette i tuoi interessi. Questo potrebbe essere un ottimo modo per fare nuove amicizie o incontrare un potenziale partner. I valori e gli interessi condivisi sono un'ottima base per una nuova relazione. Il vivace Sole dell'Ariete si sincronizza con il ribelle Urano, il che suggerisce che sarai attratto da persone dallo spirito libero che vivono secondo le proprie regole.