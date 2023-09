Oroscopo di oggi 7 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 7 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 7 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'espressivo Mercurio si sincronizza con l'affettuoso Venere nelle prime ore della giornata, rendendo piacevole la conversazione. Una discussione divertente tra te e un interesse amoroso o un bambino può mettere entrambi di buon umore. Se sei single, invia un messaggio a qualcuno che stai osservando. Questa dolce atmosfera può anche facilitare la comunicazione con i colleghi, aiutandoti a progredire con le attività della giornata. Questa sera, quando Mercurio e Cerere si scontrano, la preoccupazione di qualcuno per te potrebbe sembrare invadente. Consigli sulla salute e altri consigli non richiesti possono essere fastidiosi. Non essere troppo scontroso con una persona che pensa di essere d'aiuto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Una conversazione con un partner o un familiare all’inizio della giornata può essere di grande ispirazione. Un allineamento mattutino tra l'eloquente Mercurio e l'affettuoso Venere crea calde vibrazioni tra te e le persone a cui sei vicino. Se ti svegli con una persona cara nella tua mente, chiamala velocemente o invia un messaggio. Questa sera, la cura di sé potrebbe essere un ripensamento poiché Mercurio si scontra con il nutrimento di Cerere nella tua zona benessere. Alcuni tori saranno troppo pigri o esausti per fare la cosa giusta, mentre altri non crederanno che i loro bisogni debbano essere una priorità. Non negarti le cure amorevoli. Se non ti prendi cura di te stesso, chi lo farà?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Cogli l'attimo e fai sapere a qualcuno come ti senti! L'eloquente Mercurio si sincronizza con l'adorante Venere all'inizio della giornata, il che potrebbe ispirarti a esprimere le tue emozioni. Alcuni Gemelli dichiareranno il loro affetto, mentre altri faranno sapere a una persona quanto li apprezza. Le parole dolci sono destinate a far salire di livello l'atmosfera e a far sentire tutti affettuosi e confusi. Questa sera, alcuni Gemelli potrebbero dover affrontare una preoccupazione familiare. Tuttavia, può essere difficile aprirsi e dire cosa hai in mente mentre Mercurio nel tuo regno domestico si scontra con il nutrimento di Cerere. Non avrai pace finché non affronterai la questione, quindi sii coraggioso e di' quello che pensi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Un allineamento Mercurio-Venere all’inizio della giornata può innescare una conversazione piena di speranza su denaro o beni. Ciò che senti non è probabilmente scritto nella pietra. Tuttavia, potrebbe fornire informazioni che ti aiutano ad acquisire ciò che stai cercando. Segui un suggerimento interessante e vedi dove ti porta. Questa sera, quando Mercurio si scontra con Cerere nel tuo regno domestico, potresti non essere dell'umore giusto per discutere di problemi domestici o familiari. Non è che non ti interessi. Hai semplicemente altre cose in mente. Invece di ignorare i tuoi cari, fagli sapere che li ascolterai una volta che avrai la larghezza di banda per affrontarlo.