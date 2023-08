Oroscopo di oggi 8 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 8 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 8 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ultimo quarto di luna in Toro e la tua casa dei beni ti consigliano di frenare prima di spendere in oggetti e attività non essenziali. Dare priorità al gioco è importante con il sole in Leone e il regno che governa appuntamenti, hobby, giochi, sport e vacanze. Tuttavia, è intelligente ottenere il massimo dal tuo investimento. Fai una piccola ricerca per trovare l'offerta migliore. Mentre l'arguto Mercurio incontra la strategica Pallade nel tuo settore lavorativo, eccellerai nella risoluzione dei problemi. Sarai tra i primi a notare dove i piani sono andati fuori rotta. Il tuo occhio d'aquila può persino rilevare le difficoltà prima che si presentino, risparmiando tempo e fatica a tutti. Affidati alle tue conoscenze e fidati delle tue capacità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'ultimo quarto di luna nel tuo segno potrebbe rivolgere la tua attenzione verso una preoccupazione personale. Prendersene cura può sembrare piuttosto urgente. A meno che non si tratti di un'emergenza, è saggio dare la priorità alle preoccupazioni familiari e alla vita domestica. Mentre il sole attraversa il Leone e il tuo regno domestico, la tua vita privata fiorirà quando le darai la tua totale attenzione e cura. Una congiunzione Mercurio/Pallade in Vergine e la tua casa di auto-espressione può accendere la creatività di grande successo. Eccellerai nell'artigianato e negli hobby con molti pezzi in movimento. La strategia sarà il tuo forte, quindi porterai un'enorme abilità nei giochi e negli sport.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ultimo quarto di luna in Toro e la tua casa di esilio possono renderti riluttante a condividere i tuoi sentimenti. Alcuni Gemelli potrebbero essere davvero all'oscuro di come si sentono. Tuttavia, dovrai capire le cose e comunicare con chiunque abbia bisogno di sapere cosa hai in mente. Se determinati piani andranno avanti dipenderà dalla tua collaborazione. A proposito di piani, questo è un momento opportuno per elaborare i dettagli di un progetto domestico o di un'attività familiare. La tua ricerca e la tua pianificazione possono essere incredibilmente approfondite mentre il mercante di ruote Mercurio incontra lo stratega Pallade. Trovare soluzioni ai problemi domestici sarà il tuo forte.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 8 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ultimo quarto di luna nel pragmatico Toro e la tua casa del futuro possono renderti desideroso di garantire che i tuoi bisogni a lungo termine siano soddisfatti. Prestare attenzione a ciò che sta accadendo qui e ora è il modo migliore per garantire la tua sicurezza futura. Trarrai vantaggio dal mettere in ordine le tue finanze mentre il sole attraversa la tua casa dei beni. Questo è anche un momento opportuno per perseguire nuove opportunità di guadagno. Una congiunzione Mercurio-Pallade può fornire informazioni sulle persone intorno a te. Conoscerai le domande giuste da porre per sbloccare le risposte che cerchi. Sarai bravissimo a risolvere i problemi e a offrire consigli pragmatici. Presta molta attenzione e capirai come i pezzi si incastrano.