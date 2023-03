Oroscopo di oggi 8 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 8 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 8 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso di Saturno nei Pesci trascendenti e nel tuo regno subconscio segnala un importante cambiamento nella coscienza. Negli anni a venire, dovrai fare i conti con le tue paure e insicurezze. Dovrai anche impegnarti a scatenare emozioni che normalmente eviteresti. Dedicarti a una pratica spirituale o contemplativa può darti gli strumenti di cui hai bisogno per elaborare i tuoi sentimenti e trasformare una debolezza in una forza. Fare la giusta impressione all'esterno richiederà di tenere tutto insieme all'interno. Ecco perché non puoi più permetterti di nascondere i problemi sotto il tappeto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Con la luna piena nella Vergine adattabile e la tua casa di romanticismo e ricreazione, ti stai divertendo. Un cenno al jolly Urano nel tuo segno dice che sei pronto a tutto. Un appuntamento improvviso o un incontro con gli amici può essere eccitante. Il tuo estro creativo è perfetto, rendendo questo il giorno perfetto per dare gli ultimi ritocchi a un progetto artistico. Trovare uno sbocco soddisfacente per l'autoespressione è la chiave. Una conversazione potrebbe suscitare risentimento nascosto mentre Mercurio si scontra con l'irascibile Eris nel tuo subconscio, ma non lasciare che un problema insignificante rovini un'atmosfera ottimista. Metti una lamentela nel dimenticatoio mentre trai il massimo dalla giornata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Saturno entra nei creativi Pesci e nel regno che governa la carriera, lo status e la reputazione, suggerendo che la tua stella è in ascesa. Fino a maggio 2025, ti verrà assegnato il compito di spingerti il ​​più lontano possibile nella tua professione e di farti un nome nella tua cerchia, se non nel tuo campo. La scalata verso l'alto può essere faticosa e probabilmente metterà alla prova le tue abilità. Potrebbero essere necessari un duro lavoro e lunghe ore se vuoi raggiungere il tuo prossimo traguardo. La buona notizia è che è probabile che le ricompense siano commisurate ai tuoi sforzi, quindi non è il momento di rallentare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ingresso di Saturno nei Pesci trascendenti e la tua casa dell'istruzione superiore ti chiamano a prendere sul serio l'apprendimento. Fino a maggio 2025, ti verrà assegnato il compito di aggiornare ciò che conosci. Ciò potrebbe comportare il ritorno a scuola, il perseguimento di una formazione professionale o l'ottenimento di una licenza o certificazione. Per alcuni, impegnarsi in un corso di studi indipendenti avrà un ruolo nei loro piani. Ampliare i propri orizzonti attraverso viaggi all'estero o pratiche spirituali può portare ricompense per tutta la vita. Qualsiasi attività che incoraggi un senso di unità con il mondo che ti circonda può fornire una solida base per la crescita.