Oroscopo di oggi 8 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 8 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 8 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'espressivo Mercurio si sincronizza con l'affettuoso Venere nelle prime ore della giornata, rendendo piacevole la conversazione. Una discussione divertente tra te e un interesse amoroso o un bambino può mettere entrambi di buon umore. Se sei single, invia un messaggio a qualcuno che stai osservando. Questa dolce atmosfera può anche facilitare la comunicazione con i colleghi, aiutandoti a progredire con le attività della giornata. Questa sera, quando Mercurio e Cerere si scontrano, la preoccupazione di qualcuno per te potrebbe sembrare invadente. Consigli sulla salute e altri consigli non richiesti possono essere fastidiosi. Non essere troppo scontroso con una persona che pensa di essere d'aiuto.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non puoi fare a meno di credere che le cose andranno per il verso giusto mentre il Sole Vergine si sincronizza con il benefico Giove nel tuo segno. Possono accadere cose meravigliose quando sei così ottimista. Il simile attrae il simile, quindi il tuo calore, ottimismo e generosità attireranno nella tua orbita le persone che ti trattano in modo gentile. Questo allineamento dinamico fa ben sperare per la tua vita amorosa, rendendolo un momento opportuno per avvicinarti a qualcuno di speciale. Se accoppiati, organizza un appuntamento notturno speciale. L'atmosfera con i bambini è super dolce, quindi anche una gita in famiglia potrebbe essere divertente. Un hobby o un progetto creativo può essere appagante per i tori solisti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il sole in Vergine e la tua zona natale si sincronizzano con il benefico Giove, suggerendo che una grande benedizione è in arrivo. La chiave per attirare la fortuna è avere fede che possa accadere qualcosa di incredibile. Non sai mai chi lavora dietro le quinte per tuo conto. Potresti avere uno spirito aiutante speciale o un benefattore segreto in forma umana. Questo è il momento opportuno per pianificare un trasloco o un importante miglioramento dello stile di vita. Non saprai mai cosa potrebbe essere possibile finché non farai il passo successivo. A volte le cose sono destinate e tutto ciò che devi fare è presentarti e rivendicare ciò che significa per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 8 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il calore e la buona volontà possono creare interazioni armoniose mentre il sole nella Vergine con i piedi per terra si sincronizza con il benefico Giove nella tua casa della comunità. Trascorrere del tempo con gli amici può essere un'esperienza immensamente piacevole. Questo è il giorno perfetto per partecipare a un'attività di gruppo o entrare a far parte di un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi. Sarai attratto da persone intelligenti e sofisticate che provengono da tutti i ceti sociali. Potresti incontrare qualcuno con un passato intrigante che mette alla prova la tua visione di ciò che è possibile. Lascia che ti ispiri a perseguire un grande sogno. La fede unita all’azione mette a portata di mano possibilità sorprendenti.