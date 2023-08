Oroscopo di oggi 9 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 9 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 9 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti pensare di non poter correre abbastanza rischi selvaggi. Può essere allettante mettere tutto in gioco per amore o denaro mentre Venere retrograda e il jolly Urano si scontrano. Lo stato retrogrado di Venere suggerisce che hai già percorso questa strada. Alcuni Ariete faranno qualsiasi cosa per un brivido. Forse non si tratta tanto di vincere l'opportunità o la persona che stai cercando. Forse si tratta più di giocare. Ci sono, indubbiamente, modi meno rischiosi per ottenere i tuoi calci. Tuttavia, alcuni arieti non saranno scoraggiati. La fortuna può essere dalla tua parte con il lavoro e le questioni finanziarie mentre l'abile Mercurio e il buon auspicio di Giove si allineano. Una conversazione con la persona giusta può aprire le porte.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Lo status quo potrebbe non essere adatto a te poiché Venere retrograda nel tuo regno domestico si scontra con Urano irregolare nel tuo segno. Potresti implementare un cambiamento improvviso e radicale che renda le cose più di tuo gradimento. Capovolgere la tua vita domestica è bello se vivi da solo. La ristrutturazione può essere eccitante. Tuttavia, se condividi il tuo spazio, i membri della famiglia e i tuoi cari potrebbero essere impreparati a miglioramenti inaspettati. Alcuni tori possono sentirsi soffocati da una relazione romantica o familiare, spingendoli a mostrare la loro indipendenza. Attento. Quando finisci di vagare, potresti voler avere qualcuno da cui tornare a casa. Un allineamento Mercurio-Giove può renderti loquace e innamorato. Perché non conoscere qualcuno di nuovo?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ultimo quarto di luna in Toro e la tua casa di esilio possono renderti riluttante a condividere i tuoi sentimenti. Alcuni Gemelli potrebbero essere davvero all'oscuro di come si sentono. Tuttavia, dovrai capire le cose e comunicare con chiunque abbia bisogno di sapere cosa hai in mente. Se determinati piani andranno avanti dipenderà dalla tua collaborazione. A proposito di piani, questo è un momento opportuno per elaborare i dettagli di un progetto domestico o di un'attività familiare. La tua ricerca e la tua pianificazione possono essere incredibilmente approfondite mentre il mercante di ruote Mercurio incontra lo stratega Pallade. Trovare soluzioni ai problemi domestici sarà il tuo forte.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

A causa del retrogrado di Venere, trascorrerà molto più tempo del solito nel tuo settore finanziario. La buona notizia è che potresti essere una calamita per denaro e opportunità. La cattiva notizia è che il desiderio di uno stile di vita di lusso può spingerti a spendere come un professionista. Poiché Venere quadra il jolly Urano nel tuo settore sociale, un evento o un incontro con gli amici potrebbe essere più costoso di quanto immaginassi. Se i soldi sono scarsi, è intelligente controllare i costi prima di impegnarsi in una riunione esplosiva. Lo spiritoso Mercurio si sincronizza con l'entusiasta Giove, il che renderà interessanti conversazioni con amici e sconosciuti. È un'ottima giornata per incontrare nuove persone.