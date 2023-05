Oroscopo di oggi 9 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 9 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 9 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Preparati a pensare in piedi mentre il Sole Toro esperto di soldi congiunge il jolly Urano nella tua casa dei beni. È probabile che le questioni che coinvolgono denaro e proprietà procedano alla velocità della luce. Fai del tuo meglio per tenere il passo con ciò che sta accadendo e tenere traccia dei nuovi sviluppi man mano che si presentano. Questo entusiasmante allineamento planetario potrebbe anche portarti un'opportunità inaspettata o insolita. Potrebbe coinvolgere la tecnologia o qualcosa di all'avanguardia. Se sembra rischioso, probabilmente lo è. Prenditi un momento per soppesare i potenziali guadagni e perdite prima di procedere. Non vale la pena cogliere tutte le possibilità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non c'è modo di domare il toro selvaggio quando il sole incontra il ribelle Urano nel tuo segno. Ti libererai da tutto ciò che limita la tua libertà e ostacola la tua auto-espressione. Ciò potrebbe significare che avrai bisogno di spazio da un partner appiccicoso che ti chiede di giocare secondo le regole. Allo stesso modo, ti ribellerai contro le figure autoritarie che vogliono che tu sia in linea. Oggi sei in missione per interrompere lo status quo. Se single e di bell'aspetto, sarai attratto da persone che non ti affollano e che rispettano la tua individualità. C'è un cameratismo istantaneo con le persone che fanno sventolare le loro strane bandiere. Cerca tipi indipendenti e disinibiti per l'ispirazione di cui hai bisogno per essere il tuo sé autentico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La ricerca dell'anima ti aiuterà a vincere il jackpot della conoscenza di te stesso mentre il Sole Toro incontra il risveglio Urano nel tuo regno subconscio. Preparati per una sveglia cosmica! Il messaggio che devi ascoltare suonerà forte e chiaro. Un sogno preveggente, una sincronicità o un momento divertente può aprire davvero gli occhi. Presta attenzione ai segni e ai segnali unici pensati solo per te. Questo è il momento perfetto per entrare in frequenze più alte attraverso la meditazione, il lavoro sui sogni o il viaggio sciamanico. Comunicare con le forze che guidano e proteggono la tua vita può essere incredibilmente potente. Ciò che impari può liberarti da qualcosa che ti ha trattenuto e darti una nuova prospettiva sulle possibilità della vita. Il cambiamento è in atto!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Solo perché fai parte della banda non significa che giocherai secondo le loro regole. Mentre il sole incontra il ribelle Urano, fletterai la tua individualità e insisterai per fare le cose a modo tuo. Le tue buffonate sono destinate a scuotere la solita routine con amici, gruppi e sforzi collaborativi. Tutti i segnali indicano che è ora di cambiare. Può essere rinfrescante se sei stato in un solco. Tuttavia, non tutti saranno dell'umore giusto per fare le cose in modo diverso. Con così tante persone stimolanti in giro, non dovrai cercare lontano per trovare qualcuno che sia pronto per l'eccitazione.