Oroscopo di oggi 9 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 9 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 9 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai riservato riguardo alla tua casa e ai tuoi piani familiari mentre Mercurio si sincronizza con Pallade strategica nel tuo regno domestico. Non tutti sono pronti per i cambiamenti che hai in mente. Meno riveli cosa stai facendo, maggiori sono le tue possibilità di farcela senza intoppi. Tuttavia, una conversazione riservata con qualcuno che potrebbe essere influenzato dai tuoi piani potrebbe essere utile. Il feedback che ricevi può aiutarti a determinare se fare il passo successivo. Un leggero può essere esagerato poiché la Luna della Bilancia si oppone all'estremista Giove e al vulnerabile Chirone nel tuo segno. Fai un respiro prima di reagire. L'altra persona probabilmente non sta cercando di ferire i tuoi sentimenti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il comunicatore Mercurio nella tua casa della comunità si sincronizza con lo stratega Pallade nel tuo regno mentale, rendendo questa giornata eccellente per fare brainstorming con amici o colleghi. Le idee che condividi saranno creative e super stimolanti. La conoscenza, l'esperienza e le risorse che ogni individuo mette in campo possono rendere entusiasmante la collaborazione. Sarai un'ottima persona di riferimento per il tuo progetto perché capisci quali dettagli sono rilevanti e puoi trasmettere succintamente le informazioni tra le diverse parti. La tua fiducia potrebbe vacillare mentre la luna nell'indecisa Bilancia si oppone all'ottimista Giove e all'insicuro Chirone. Fidati di ciò che sai e rimani concentrato sull'attività da svolgere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il tuo modo di gestire una carriera o una questione finanziaria può renderti una star mentre gli strateghi Mercurio e Pallade si allineano. Che tu stia gestendo i tuoi affari personali o negoziando un problema di lavoro, l'intelligenza e il buon senso degli affari possono aiutarti a concludere l'affare. Se hai bisogno di indicazioni, parla con una figura autoritaria che abbia esperienza con quello che stai cercando di fare. A volte, devi solo essere indirizzato nella giusta direzione. Con una piccola guida, puoi metterti sulla strada giusta. Potrebbe esserci un malinteso tra te e un amico poiché la superficiale Luna Bilancia si oppone a Giove e Chirone nella tua zona comunitaria. La colpa potrebbe essere di una risposta inappropriata alle preoccupazioni di qualcuno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ingresso di Saturno nei Pesci trascendenti e la tua casa dell'istruzione superiore ti chiamano a prendere sul serio l'apprendimento. Fino a maggio 2025, ti verrà assegnato il compito di aggiornare ciò che conosci. Ciò potrebbe comportare il ritorno a scuola, il perseguimento di una formazione professionale o l'ottenimento di una licenza o certificazione. Per alcuni, impegnarsi in un corso di studi indipendenti avrà un ruolo nei loro piani. Ampliare i propri orizzonti attraverso viaggi all'estero o pratiche spirituali può portare ricompense per tutta la vita. Qualsiasi attività che incoraggi un senso di unità con il mondo che ti circonda può fornire una solida base per la crescita.