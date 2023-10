Oroscopo di oggi 9 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 9 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 9 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Poiché Venere, attenta all'immagine, nel tuo settore lavorativo si oppone al taskmaster Saturno, potresti sentire la pressione di svolgere un compito difficile e farlo sembrare facile. Anche se sei totalmente coinvolto, potresti comunque farti inciampare in ciò che non sai. Potrebbe essere intelligente parlarne con un collega senior prima di procedere. Potrebbero essere in grado di offrire suggerimenti utili e identificare un potenziale problema che non puoi vedere. Immagina un risultato positivo invece di anticipare il disastro e preparati a dare il massimo. Alcuni arieti potrebbero prendere decisioni sfortunate riguardo alla bellezza o al benessere. Questo non è il giorno migliore per una procedura cosmetica o un trattamento di bellezza. Si consiglia cautela.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti sentirti gravato da un impegno con un amico o un gruppo poiché Venere si oppone al rispettoso Saturno nella tua casa di comunità, in particolare se ti impedisce di trascorrere del tempo con il tuo interesse amoroso o con i bambini. Non ti divertirai se preferiresti essere altrove. Non è un problema se devi riprogrammare l'incontro con un amico o rifiutare un invito a un evento. Anche un progetto creativo o un hobby potrebbero essere messi da parte a causa di un programma di overbooking. Onorerai un impegno? O seguirai il tuo cuore? Non c'è una risposta sbagliata, toro. Fai quello che senti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con Venere nella tua zona natale, circondarti di cose belle ti rende felice. Gli scavi eleganti e l'arredamento elegante che hai in mente possono essere costosi. Poiché Venere si oppone al sorvegliante Saturno, potresti scoprire che dovrai dedicare molte ore per finanziare il progetto che hai in mente. Puoi renderlo un progetto a lungo termine o effettuare il downgrade a miglioramenti meno costosi. Alcuni Gemelli potrebbero ritenere che la loro ambizione comprometta le loro relazioni familiari. Quando speri di ottenere così tanto, dare priorità alla tua vita privata può essere difficile. Non puoi essere in entrambi i posti contemporaneamente. In questo momento, potresti dover determinare quali sono le tue priorità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Una dichiarazione d'affetto potrebbe cadere nel vuoto poiché Venere nella tua casa della comunicazione si oppone al gelido Saturno. Scoprire che tu e la persona per cui hai una cotta non siete sulla stessa lunghezza d'onda può essere un risveglio brutale. In alternativa, qualcuno potrebbe non rispondere tempestivamente a un messaggio o chiamare, lasciandoti a chiederti se sei stato fantasma. Se sei tu a non voler continuare la relazione, trova un modo gentile per far sapere all'altra persona che non sei interessato. E' la cosa matura da fare.