Oroscopo di oggi 10 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 10 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 10 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Quello che dici sarà più calcolato di quanto sembri, soprattutto quando ti rivolgi a un pubblico o a una figura influente. Sarai incredibilmente persuasivo mentre il messaggero Mercurio si unisce al potente Plutone nel tuo settore pubblico. Vuoi che le tue parole abbiano il tono giusto quando parli della tua carriera o parli con qualcuno che ha il potere di influenzare il tuo destino. Forse vuoi vedere qualcuno abbracciare un'idea o vuoi convincerlo a vedere le cose dalla tua prospettiva. Puoi essere un potente portavoce. Sarai ugualmente abile nelle vendite. Fai solo attenzione a non usare un linguaggio che risulti manipolativo o intimidatorio. Una persona esperta noterà qualsiasi tentativo di approfittarne.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Questa è una giornata eccellente per condividere ciò che sai. L'insegnamento, la pubblicazione e il podcasting sono favoriti. Puoi anche eccellere nel marketing e nelle pubbliche relazioni. Una fusione Mercurio-Plutone nella tua zona di saggezza ti conferisce una padronanza magistrale della conoscenza, aiutandoti a trasmetterla a un pubblico più ampio di quello a cui sei abituato. Le informazioni che trasmetti possono avere un grande impatto e possono trasformare il modo in cui alcune persone vedono il mondo. Questo è il giorno perfetto per immergerti nello studio e nella ricerca perché continuerai a farlo finché non otterrai i risultati che desideri. Non lascerai nulla di intentato nella tua ricerca di informazioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una conversazione vivace potrebbe riscaldare le cose tra te e il tuo interesse amoroso. Eleverai il sexting e le conversazioni con i cuscini a una forma d'arte mentre il tuo sovrano, Mercurio, congiunge il persuasivo Plutone nella tua casa dell'intimità. È probabile che il tuo scambio sia pericoloso, quindi fai attenzione a non lasciare una scia digitale. Potrebbe essere imbarazzante se la persona sbagliata viene a sapere della tua conversazione. Esprimere i tuoi desideri può creare una migliore comprensione reciproca tra te e il tuo partner e può avvicinarti di un passo alla realizzazione di una fantasia. L'atmosfera può essere intensa quando conosci qualcuno di nuovo. Le domande di sondaggio possono andare bene per alcuni, ma altri potrebbero trovarle invadenti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sarai determinato ad andare a fondo di un problema di relazione mentre il curioso Mercurio si fonde con il sondare Plutone nella tua casa di collaborazione. Questa vibrazione intensa può dare alle tue parole una pesantezza che fa capire al tuo interesse amoroso che fai sul serio. Una raffica inarrestabile di domande può produrre risposte. Può anche suscitare fastidio. Non trasformarlo in un interrogatorio della polizia. L'altra persona è innocente fino a prova contraria. Alcuni Cancri possono fare un tuffo profondo negli account dei social media delle persone per scoprire cosa vogliono sapere. Stai attraversando una linea? O stai semplicemente esaminando le informazioni pubbliche?