Oroscopo di oggi 11 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 11 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna piena dell'Acquario può evidenziare la tensione sul raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Vedrai se i tuoi sforzi sono sulla buona strada o se non sono riusciti a raggiungere il bersaglio. Se non stai facendo progressi, scarta ciò che non funziona più e preparati a ricominciare da capo.

Amore/Amicizia: Venere entra nel tuo regno domestico, promettendo di portare amore e bellezza a casa tua. Fino al 5 settembre, l'intrattenimento di amici e familiari potrebbe essere presente nei tuoi piani. Questo è il momento perfetto per dare al tuo posto un mini restyling. Mentre il tuo gusto è tipicamente di tendenza, quando si tratta di casa tua, preferisci il comfort allo stile. Se la tua vita amorosa è noiosa, inizia con la tua camera da letto. Un aggiornamento dice all'Universo che sei pronto per l'amore.

Carriera/Finanza: gli acquisti impulsivi possono essere difficili da resistere poiché la vistosa Luna del Leone piazza Urano irregolare nel tuo settore finanziario. Può essere eccitante perdere un sacco di soldi su un acquisto di lusso. Tuttavia, a meno che tu non stia celebrando un'occasione speciale, questo è il momento opportuno per sviluppare la disciplina necessaria per dire di no. Sotto questa atmosfera instabile, è improbabile che tu possa ottenere il valore dei tuoi soldi. Tutte le questioni finanziarie dovrebbero essere affrontate con cautela.

Crescita personale/Spiritualità: potresti essere la persona che salva la situazione mentre l'eroe d'azione Marte si sincronizza con l'empatico Nettuno. Sarà bello fare qualcosa di carino per gli altri. Preparati a mettere in atto la compassione.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna piena dell'Acquario nel tuo settore professionale potrebbe spingerti a diventare un canaglia. Sarai determinato a fare le cose a modo tuo, indipendentemente dal costo. Se questo significa che devi allontanarti da una persona o una situazione che limita la tua libertà di azione o di espressione personale, così sia.

Amore/Amicizia: Con Venere che nutre il Cancro e la tua zona di comunicazione fino al 5 settembre, esprimerai liberamente il tuo affetto ad amici e amanti allo stesso modo. Dai messaggi di testo al cuore ai cuori, farai sapere alle persone intorno a te che le apprezzi. Non sorprenderti quando gli altri rispondono a tono. Puoi aspettarti un miglioramento delle relazioni con i fratelli, la famiglia allargata e i vicini. Sembra che tutti vogliano essere nelle tue grazie.

Carriera/Finanza: sarai un asso nel motivare un gruppo a pianificare come guidato da Marte nei tuoi contatti di segno visionario Nettuno nella tua zona di lavoro di squadra. Potrebbero trarre vantaggio dall'avere una persona coraggiosa come te a farsi carico.

Crescita personale/Spiritualità: chi sei veramente? Questa è una domanda difficile a cui rispondere poiché i quadrati del Sole Leone si ribellano a Urano nel tuo segno. La noia, l'irrequietezza e un'insaziabile voglia di cambiamento ti ispireranno a fare cose che non avresti mai pensato di fare. Il toro normalmente placido non è un rinnegato per natura. La tua spontaneità potrebbe sorprendere te e tutti gli altri. Può essere liberatorio scuotere le cose e sfidare le aspettative.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna piena in Acquario e la tua casa di esplorazione potrebbero segnare il culmine di un'avventura. Tuttavia, il tuo viaggio non è stato privo di dolori crescenti. In effetti, potresti ancora essere alle prese con qualcosa che minaccia la tua capacità di espandersi.

Amore/Amicizia: il tuo filtro verbale è praticamente inesistente poiché il sole nel Leone animato e le piazze del tuo settore di comunicazione scioccano Urano. Uno sfogo improvviso potrebbe essere una sorpresa tanto per te quanto lo è per chi ti circonda. Tuttavia, potrebbe esserci del vero dietro le tue parole. Potresti dire qualcosa che qualcuno ha bisogno di sentire. Tuttavia, quando la polvere si sarà depositata, potresti dover scusarti se hai detto qualcosa di scortese.

Carriera/Finanza: con l'attrattore Venere in Cancro e la tua casa dei beni fino al 5 settembre, potresti essere una calamita per denaro, opportunità e vantaggi esclusivi. Più colore hai, più spenderai per oggetti che ti danno conforto o hanno un valore sentimentale. Poiché le cose spesso ti vengono incontro con poco sforzo, potresti dare per scontata la tua fortuna. Spendi con saggezza: la tua serie fortunata non durerà per sempre.

Crescita personale/spiritualità: perché preoccuparsi di chi è sotto i riflettori quando puoi dirigere lo spettacolo dal backstage? Mentre Marte nel tuo regno dietro le quinte si allinea con il creativo Nettuno, potresti renderti conto che puoi esercitare un'influenza molto maggiore da dietro le quinte.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna piena in Acquario e la tua casa di risorse condivise potrebbero portare al culmine una questione finanziaria. Dovrai pensare oltre il momento presente e considerare le ramificazioni a lungo termine. Considera i tuoi desideri e le tue esigenze quando prendi decisioni importanti.

Amore/Amicizia: quando la bellezza Venere entra nel tuo segno, non puoi fare a meno di sentirti affascinante. Fino al 5 settembre, sarai ispirato a rinnovare il tuo look con un guardaroba elegante e sofisticato e scelte di stile. Guardare al meglio farà girare alcune teste, aumentando la tua fiducia. Non sai mai chi sta guardando!

Carriera/Finanza: le tue decisioni finanziarie sono spesso motivate dal tuo desiderio di garantire la stabilità della tua casa e della tua famiglia. Pertanto, in genere fai scelte sensate. Tuttavia, poiché il sole nell'impaziente Leone e la tua zona di guadagno fanno quadrare il volatile Urano, potresti fare una mossa precaria. Fai attenzione a non compromettere i tuoi piani a lungo termine mentre cerchi di soddisfare le tue esigenze attuali. Agisci pensando al futuro.

Crescita personale/spiritualità: ascolta qualcuno che ti incoraggia a perseguire le tue aspirazioni. Quando il motivatore Marte si allinea con il visionario Nettuno, potresti essere ispirato a smettere di sognare e iniziare ad agire. Se non sei sicuro di come o da dove iniziare, entra in contatto con persone che condividono i tuoi interessi. Il supporto degli altri ti consentirà di portare avanti le cose. Non è necessario vedere l'intero percorso. Hai solo bisogno di conoscere il prossimo passo.