Oroscopo di oggi 2 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 2 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Venere si sincronizza con i nodi lunari, suggerendo che rafforzerai un vecchio modello di relazione anche se non lo trovi appagante. Sorprendentemente, potresti scoprire che c'è qualche disagio nella tua zona di comfort. Dovresti fare un cambiamento se la felicità è una priorità per te. Gestire la tua vita amorosa in un modo diverso può essere spaventoso perché non sai cosa accadrà. Tuttavia, puoi prevedere cosa riserva il futuro se continui a fare le cose allo stesso modo. Dovrai decidere cosa preferisci. Con la luna nel Cancro assetato di conforto, vorrai che i tuoi cari ti semplifichino le cose. Quando la luna quadra Chirone nel tuo segno, potresti essere tu a renderti le cose difficili.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Ogni passo che fai in una nuova direzione aumenta la tua sicurezza e ti aiuta a combattere le tue paure. Avrai il potere di perseverare nella tua ricerca di un obiettivo importante mentre il sole nell'acquario idealista si armonizza con il guaritore ferito Chirone. Aspettare di superare le tue insicurezze prima di agire non ti porterà molto lontano nella vita. Cogli l'attimo e fai quello che puoi per portare avanti le cose. Non è necessario calcolare l'intero viaggio. Devi solo fare il passo successivo. Mentre Nettuno disilluso si scontra con il Nodo Nord nel tuo segno, è facile dubitare di te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La vulnerabilità può sorgere quando cerchi di avvicinarti a una nuova conoscenza. Anche con i tuoi vecchi amici, a volte puoi sentirti un po' insicuro. L'umanitario sole in Acquario si sincronizza con il guaritore ferito Chirone, chiamandoti a riconoscere che tutti lottano per essere all'altezza. Visualizzare i tuoi difetti e le mancanze degli altri con gentilezza può metterti a tuo agio. Potresti scoprire di essere sulla stessa barca degli altri quando abbassi la guardia e permetti loro di vederti come sei realmente. Potresti preoccuparti di sembrare bisognoso o appiccicoso quando Venere nel tuo settore pubblico si scontra con Cerere. Sii gentile con te stesso. Non c'è da vergognarsi nel rivelare il tuo lato tenero.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei sensibile a come sei percepito mentre il vulnerabile Chirone è in cima alla tua classifica. Il sole nell'Acquario idealista fa sestile a Chirone, ispirandoti potenzialmente a trasformare una debolezza in una forza. Dedicare tempo a correggere un errore o migliorare le tue abilità può aumentare la tua sicurezza. Dimostrerà che ti impegni a fare il meglio che puoi. Spero che i tuoi sforzi non passino inosservati. È rassicurante quando le persone vedono che stai cercando di imboccare la strada giusta. Tuttavia, non puoi contare sul riconoscimento pubblico. Potrebbe essere difficile andare avanti mentre il disilluso Nettuno e il Nodo Nord si scontrano. Un sensitivo di fiducia può aiutarti a mantenere la rotta.