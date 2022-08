Oroscopo di oggi 23 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 23 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 23 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: oggi, la luna in Cancro illumina una luce dolce e amorevole sulla tua quarta casa, casa e famiglia. Il sestile a Giunone in Pesci approfondisce il tuo amore, affetto e desiderio di nutrire coloro a cui tieni. Pianifica di tornare a casa abbastanza presto per goderti una cena tranquilla in cui la conversazione occupa una posizione centrale. La connessione sarà quasi garantita. Se volevi invitare un Acquario a unirsi a te a tavola, probabilmente accetterà con gratitudine.

Amore/Amicizia: la Luna Cancro trina il compassionevole Nettuno in Pesci nella dodicesima casa, ampliando la tua definizione di amore per includere una più ampia fascia di vita. Potresti sentirti ispirato a raggiungere e aiutare qualcuno che sta soffrendo o che si sente un perdente. Segui quell'impulso; nutrirà la tua anima.

Carriera/Finanza: con Urano congiunto al Nodo Nord in Toro nella tua seconda casa di denaro e valori, stai subendo una rivoluzione personale quando si tratta delle tue finanze e di ciò che conta di più per te nella vita. Nella tua vita entrano persone che possono insegnarti a liberarti dalle convenzioni e ad abbracciare nuovi approcci alla vita. La resistenza renderà solo le lezioni più difficili.

Crescita personale/spiritualità: apri la tua mente e guarda dove ti porta la vita. Non tutto starà in una piccola scatola ordinata. Il disordine può essere liberatorio a volte.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: passa un megafono a questo toro terroso, per favore! L'emotiva e intuitiva Luna Cancro illumina la tua terza casa di comunicazione e connessione, in sestile Urano congiunto al Nodo Nord nella tua prima casa del sé. Hai un messaggio da condividere che potrebbe letteralmente cambiare il mondo in meglio. Considera i modi in cui puoi farlo. Non aiuterà nessuno a rimanere in silenzio, quindi inizia a far risplendere la tua luce in tutta la tua comunità. Un Gemelli ha alcune grandi idee su come fare una differenza positiva nel mondo che ti circonda.

Amore/Amicizia: Compassione, umanitarismo e accettazione sincera degli altri è il nome del gioco d'amore di oggi, poiché Nettuno e Giunone in Pesci evidenziano la tua undicesima casa, trigono la Luna del Cancro. Non puoi sbagliare seguendo i tuoi impulsi più nobili. Impegnati a prenderti cura, nutrire e amare gli altri. Scoprirai che il passaggio successivo ti incontra automaticamente mentre procedi.

Carriera/Finanza: Maverick Uranus è il sovrano della tua decima casa di carriera e successo. La congiunzione con il Nodo Nord ti riempie di nuove possibilità. Se sei aperto al cambiamento e hai fiducia che l'Universo ti sta guidando, scoprirai automaticamente che le decisioni che devi prendere e le azioni che devi intraprendere sono intuitivamente ovvie.

Crescita personale/spiritualità: il tuo futuro è così luminoso che hai davvero bisogno di sfumature!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna del cancro dirige l'attenzione sulle persone, sui luoghi e sulle cose che apprezzi di più. Il sestile della luna alla congiunzione Urano-Nodo Nord ti invita ad espandere la tua mente e i tuoi orizzonti per considerare nuove possibilità. La tua dodicesima casa di spiritualità e amore universale mettono in risalto la compassione e l'inclusione. Se c'è una causa o un'organizzazione che ti ispira o di cui ti senti appassionato, immergiti. Porta con te un altro Gemelli e potrai raddoppiare il tuo impatto positivo sul mondo.

Amore/Amicizia: il trigono tra la nutriente Luna Cancro e Giunone in Pesci aumenta la tua sensibilità, empatia e desiderio di amare e nutrire coloro a cui tieni. Ricorda di onorare i confini degli altri, facendo attenzione a non sconfinare nella codipendenza e nel piacere delle persone. Anche le migliori intenzioni a volte possono portarci fuori strada.

Carriera/Finanza: Nettuno in Pesci attiva la tua decima casa di carriera e successo, trincendo la Luna Cancro nel tuo settore monetario. Questo è un transito fertile che può incidere positivamente sul tuo reddito e sulla tua vita professionale. Tieni gli occhi aperti per nuove opportunità e quando le trovi, tuffati.

Crescita personale/Spiritualità: le persone che ti stanno insegnando lezioni importanti sulla crescita personale stanno entrando nella tua vita. Una volta che hai imparato la lezione, l'individuo potrebbe scomparire. Non è personale, quindi tirati su.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna in Cancro fa la corte nella tua prima casa e trina Nettuno in Pesci, illuminandoti e celebrando i tuoi tanti meravigliosi tratti. Il tuo fascino mistico e il tuo magnetismo sono in piena fioritura. Fai buon uso di questo e usa il tuo mojo per attirare le persone, gli eventi e le avventure che supportano la tua crescita e il tuo massimo bene. Incontra un Capricorno dopo il lavoro questa sera per scambiare idee e possibilità. Daranno un tocco di praticità alla ricetta.

Amore/Amicizia: Giunone in Pesci trigono con la Luna Cancro, mandando in tilt il tuo desiderio di amare e nutrire le persone a cui tieni. Ritorna a circa mezz'asta e dovresti essere in grado di dimostrare il tuo amore senza annegare il destinatario in più di quanto possano sopportare.

Carriera/Finanza: questo è uno di quei giorni in cui lavoro, finanze e affari vanno avanti senza aver bisogno della tua attenzione o concentrazione. La congiunzione del Nodo Nord con Urano aggiunge una scintilla di innovazione, quindi sentiti libero di giocare con idee e possibilità per il futuro che vorresti manifestare.

Crescita personale/Spiritualità: c'è una forza positiva nell'Universo che trasforma un seme in un albero e mantiene la terra in cerchio attorno al sole. Quella stessa forza sta guidando la tua vita, quindi rilassati e goditi il ​​viaggio.