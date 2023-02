Oroscopo di oggi 3 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 3 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 3 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Attento ai tuoi soldi, Ariete. Potresti pentirti di un acquisto improvviso quando il Sole dell'Acquario quadra Urano irregolare nella tua casa dei beni. Tieni le ricevute e non acquistare nulla contrassegnato come "vendita finale". Un evento sociale potrebbe caricarti di alcune spese impreviste, quindi controlla quanto costa prima di impegnarti. La pianificazione finanziaria a lungo termine può incontrare un intoppo con questa energia volatile in gioco, quindi è meglio affrontare queste preoccupazioni in seguito. Oggi, le questioni materiali probabilmente non andranno secondo i piani. Vuoi che tutti siano dolci e solidali mentre la luna è nel Cancro sentimentale. Tuttavia, oggi è molto probabile che i tuoi amici siano inaffidabili. Devi essere flessibile e avere un piano di riserva.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Metterai il mondo in allerta e farai loro sapere che non sei più il placido toro che la maggior parte delle persone pensa che tu sia. Quando il sole nell'Acquario indipendente quadra Urano ribelle nel tuo segno, potresti trovarti meno incline ad andare avanti con il programma, specialmente quando le persone si aspettano che tu faccia le cose secondo il libro. Oggi non giocherai secondo le regole, né risponderai all'autorità. L'autonomia è una cosa bella, ma ha un prezzo. Prima di diventare un ladro, chiediti se puoi permetterti di infrangere il sistema.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Stai cercando di saperne di più sul tuo ruolo in questo gioco cosmico chiamato vita. Mentre il sole nell'Acquario progressivo quadra illuminando Urano, un'intuizione improvvisa potrebbe dirti qualcosa sul motivo per cui sei qui e cosa dovresti realizzare. Questa sorta di epifania può essere inquietante, soprattutto se la conoscenza che scopri si scontra con la tua attuale prospettiva sulla tua vita e vocazione. Lascia che una nuova intuizione sia qualcosa di liberatorio piuttosto che una fonte di insicurezza. Potrebbe indirizzarti verso nuove ed entusiasmanti possibilità. Possono illuminare la strada da percorrere e aiutarti a integrare nuove informazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Con il disgregatore Urano nella tua casa della comunità, vorrai interpretare il ribelle nella tua cerchia sociale. Ti piace sfidare le persone ad avere una mentalità più aperta e aiutarle a provare cose nuove. Un amico o un gruppo con cui esci potrebbe non operare sulla tua stessa frequenza. Pertanto, le tue idee o il tuo comportamento potrebbero sconvolgere l'equilibrio delle cose mentre il Sole dell'Acquario si scontra con Urano. Stai volutamente cercando di smuovere le cose? O non sai che le tue buffonate sono indisciplinate? Se la situazione è ribaltata, lasciati divertire. Segui il flusso invece di stravolgere le mutandine. Essere spinti fuori dalla tua zona di comfort potrebbe farti uscire da una carreggiata.