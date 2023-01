Oroscopo di oggi 31 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 31 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 31 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non puoi fare a meno di sentirti ottimista riguardo alla tua vita amorosa mentre Venere si allinea con Giove entusiasta nel tuo segno. A poco a poco, quella che poteva essere una situazione scoraggiante potrebbe iniziare a capovolgersi. Tuttavia, non dovresti lasciare che la speranza offuschi la tua visione e ti dia aspettative che potrebbero non essere soddisfatte. Sii paziente, Ariete. Ci sono ancora alcune cose che devono essere risolte. Mentre il Sole dell'Acquario si scontra con Vesta nel tuo regno dietro le quinte, potresti non essere preparato a partecipare a un progetto di squadra e potresti aver bisogno di tempo per riscaldarti. Lavorare in modo indipendente è più sicuro. Tuttavia, in questa fase, trarrai maggiori benefici dalla collaborazione e dalla condivisione di idee con altre persone.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai pronto per eventi di grandi dimensioni e socializzazione elegante poiché Venere nel tuo settore sociale si sincronizza con Giove esagerato. Tuttavia, potresti non volere che il mondo sappia che stai sguazzando. Non pubblicare sui social media o condividere i dettagli con gente pettegola. Mantieni i tuoi piani sulla base della necessità di sapere. Solo i pochi fortunati nella tua lista di inviti devono sapere cosa stai facendo. Con il Sole dell'Acquario nel tuo settore pubblico, desideri ardentemente essere la star dello spettacolo. Tuttavia, il sole che contatta Vesta nella tua zona comunitaria suggerisce che è fondamentale essere un giocatore di squadra. Puoi condividere i riflettori per ora? In futuro, avrai molte opportunità per brillare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sfrutterai al massimo le tue connessioni poiché la socievole Venere nel tuo settore professionale si sincronizza con il buon auspicio di Giove. Ottenere un vantaggio su un problema di carriera potrebbe essere semplice come fare una chiamata. Conoscere le persone giuste può tornare utile, anche se non dovresti presumere che qualcuno ti farà un favore solo perché lo chiedi. Potrebbe essere necessario investire di più in una relazione prima di richiedere vantaggi speciali. Mentre il Sole dell'Acquario si scontra con Vesta nella tua zona di reputazione, potresti temere che le tue inclinazioni spirituali si scontreranno con la tua immagine accuratamente realizzata. È possibile che il conflitto esista solo nella tua testa. Sii te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

I fili possono essere incrociati tra sessualità e spiritualità a causa degli allineamenti planetari di oggi. Venere appassionata nella tua casa di coscienza superiore si sincronizza con l'eccessivo Giove, che può ispirarti a fare di tutto con una pratica spirituale. Un insegnante o una guida carismatica potrebbe essere il gancio che ti attira. La sessualità potrebbe essere spinta nel dimenticatoio se le questioni mistiche sono la tua priorità. Tuttavia, potresti trovare questa disconnessione scomoda quando il distaccato Sole dell'Acquario e la casta Vesta si scontrano. Non devi scegliere l'uno piuttosto che l'altro. Sessualità e spiritualità possono coesistere. Esplorare i luoghi in cui si sovrappongono può essere un'esperienza deliziosa e potrebbe persino avvicinare te e il tuo partner.