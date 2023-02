Oroscopo di oggi 6 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 6 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 6 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Le tue parole hanno il potere di modellare la realtà mentre il paroliere Mercurio e il visionario Nettuno si riallineano. Non si tratta di pensiero magico. È un invito a condividere le tue aspirazioni con qualcuno che può aiutarti a realizzare un sogno. Una semplice conversazione con la persona giusta può aprire le porte. Mettere in moto le cose quando hai il giusto supporto planetario aumenterà le tue possibilità di successo. Meglio chiedere favori all'inizio della giornata. L'atmosfera può diventare nervosa in seguito, quando Mercurio quadra Eris scontento nel tuo segno. Se hai un'atmosfera autorizzata, potresti spaventare un potenziale sostenitore.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La fede ti aiuta a manifestare i tuoi sogni. Il premuroso Mercurio fa sestile al mistico Nettuno nella tua casa dei piani a lungo termine, invitandoti a considerare se è possibile raggiungere i tuoi obiettivi. Se trovi difficile essere ottimista, cerca modi per rafforzare il tuo entusiasmo. Una pratica spirituale o un libro di auto-aiuto possono cambiare la tua prospettiva. Anche la guida di un mentore può essere incoraggiante. Tuttavia, quando Mercurio si scontra con la reattiva Eris nel corso della giornata, potrebbe non piacerti il ​​consiglio che ricevi. Potresti reagire male alle critiche costruttive. Se hai intenzione di chiedere un feedback sui tuoi piani, fallo per prima cosa al mattino. Probabilmente ti sentirai sempre più sensibile man mano che la giornata avanza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Incontrerai qualcuno che ha informazioni privilegiate mentre il tuo sovrano, Mercurio, nella tua segreta ottava casa si sincronizza con il misterioso Nettuno nel tuo settore pubblico. Probabilmente conosci tu stesso uno o due segreti. Se qualcuno ti ha affidato informazioni riservate, tienile private per ora. Lasciare il gatto fuori dalla borsa può causare una tempesta di fuoco quando il loquace Mercurio si scontra con la reattiva Eris nella tua casa dell'amicizia. Non spettegolare su un amico o dire qualcosa che potrebbe ferire i suoi sentimenti. È meglio tenere per te i tuoi segreti. Anche il tuo amico più fidato potrebbe inavvertitamente condividere qualcosa che preferiresti fosse tenuto segreto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'armonia spirituale con il tuo interesse amoroso può creare una conversazione intrigante poiché l'espressivo Mercurio nella tua zona di collaborazione si sincronizza con il mistico Nettuno nella tua casa della coscienza superiore. Discutere dei tuoi interessi artistici può anche avvicinarti l'uno all'altro. Se sei single, aggiungi la compatibilità intellettuale e spirituale all'elenco dei tratti che stai cercando. È più facile andare d'accordo quando si ha una prospettiva condivisa. Una conversazione innocua può diventare spigolosa quando Mercurio piazza la combattiva Eris nel tuo settore pubblico. Se hai intenzione di litigare, tienilo a porte chiuse. Un litigio pubblico con un partner, un genitore o una figura autoritaria può essere spiacevole.