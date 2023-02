Oroscopo di oggi 7 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 7 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 7 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti chiederti se esercitare la tua autorità comprometterà la tua popolarità mentre la socievole Venere è in contrasto con il prepotente Plutone nel tuo settore professionale. Con Venere nascosta nella tua casa di esilio, non sei esattamente sul radar di tutti. In quanto tale, assumersi la responsabilità di un progetto o di una situazione probabilmente non è un grosso problema come pensi. Il buon auspicio di Giove nel tuo segno si sincronizza con il Nodo Nord nella tua casa dei beni, ispirandoti potenzialmente a essere più proattivo con una questione finanziaria. Non sai mai cosa potrebbe succedere quando fai uno sforzo in più. Non puoi sempre aspettarti che gli altri si prendano cura dei tuoi interessi. Fai quello che devi fare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti sentirti obbligato a mostrare le tue capacità intellettuali e influenzare qualcuno con la tua intelligenza mentre il tuo sovrano, Venere, nel tuo settore sociale, si scontra con il potente Plutone nella tua casa di istruzione superiore. Essere un saputello non ti farà guadagnare punti. Sei piuttosto impressionante, quindi non devi sforzarti così tanto. Sei anche intelligente e adorabile. Sii solo te stesso e i tuoi migliori attributi risplenderanno. Giove di buon auspicio semisestile al Nodo Nord nel tuo segno, suggerendo che potresti trarre beneficio dal coltivare una maggiore fiducia in te stesso. Non dovresti aver bisogno dell'approvazione di nessuno per sentirti bene con te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

I tuoi piani potrebbero includere la dimostrazione che c'è di più per te oltre all'aspetto e allo stile mentre Venere nel tuo settore pubblico si scontra con il potente Plutone. Tuttavia, se il fascino funziona per te, perché scuotere la barca? Le persone che sono sinceramente interessate a te vedranno sotto la superficie e lavoreranno per capire di cosa si tratta. Puoi trarre vantaggio dalla creazione di nuove connessioni poiché Giove di buon auspicio nel settore della tua comunità si allinea con il Nodo Nord. Stai alla ricerca di persone intelligenti e generose che vuoi conoscere meglio. Fare il possibile per avvicinarsi a qualcuno potrebbe rivelarsi vantaggioso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre la socievole Venere si scontra con l'avvincente Plutone, potresti essere fuori dalla tua zona di comfort quando hai a che fare con qualcuno che è diverso dalla tua solita folla. Allo stesso tempo, potresti ritrovarti inspiegabilmente attratto da loro. Una cosa è certa: un'intensa atmosfera di amore/odio sarà difficile da ignorare. Perché non parcheggiare le tue riserve su questa persona e mantenere una mente aperta? Conoscerli potrebbe essere interessante. Giove di buon auspicio nel tuo settore professionale semisestile al Nodo Nord nel tuo settore comunitario, segnalando che ci vuole un villaggio per raggiungere un obiettivo. Può essere vantaggioso allinearsi con un gruppo che rappresenta i tuoi interessi. Connettersi con alleati che la pensano allo stesso modo può essere prezioso.