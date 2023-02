Oroscopo di oggi 8 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 8 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 8 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

I tuoi valori di relazione potrebbero spostarsi verso il non convenzionale mentre Venere e il progressivo Urano si allineano. Pensare fuori dagli schemi ed essere disposti a esplorare metodi di connessione alternativi potrebbe migliorare notevolmente le tue amicizie e le tue relazioni sentimentali. Non hai niente da perdere provando qualcosa di diverso. Fidati della voce interiore che ti dice che è ora di fare un cambiamento. Poiché la luna nella volubile Vergine si oppone al disilluso Nettuno, potresti sentirti scoraggiato per la tua vita lavorativa. Prima di pensare al peggio, contatta qualcuno che sa cosa è cosa. Un allineamento Mercurio-Saturno rende questa una grande opportunità per parlare con una figura autoritaria che può aggiornarti sui fatti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il mondo sta iniziando a vedere un nuovo lato di te. Mentre Venere nel tuo settore sociale sestile all'eccentrico Urano nel tuo segno, emani un'atmosfera diversa da quella a cui le persone sono abituate. Ogni giorno impari qualcosa di nuovo su te stesso e questo si riflette nel modo in cui ti interfaccia con il mondo. In questi giorni, non hai paura di far sventolare la tua strana bandiera. Gli amici che ti capiscono davvero andranno d'accordo, non importa quanto possa sembrare oltraggioso il tuo comportamento. Uno spettatore curioso potrebbe essere incuriosito e voler saperne di più.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'attrattore Venere nel tuo settore professionale si sincronizza con il rivelatore Urano, che potrebbe innescare un momento divertente nella tua carriera. Presta attenzione ai nuovi interessi che sorgono e guarda come si allineano con la tua traiettoria attuale. Un individuo dinamico che sta facendo qualcosa che ti piacerebbe fare potrebbe essere una fonte di ispirazione. Condividere alcuni dei tuoi interessi più insoliti con i tuoi amici o colleghi potrebbe essere utile, anche se sono un po' fuori dagli schemi. Chi lo sa? Potrebbe aprire la porta a un progetto o un'opportunità entusiasmanti. Il tuo sovrano, Mercurio, si sincronizza con l'autorevole Saturno, rendendo questo il giorno perfetto per rafforzare le tue conoscenze. Rinfrescare le tue abilità o imparare qualcosa di nuovo potrebbe essere utile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Chi dice che devi giocare secondo regole di relazione obsolete? Cambierai la narrazione e riscriverai le regole per adattarle alla tua situazione unica mentre Venere e il disgregatore Urano si allineano. La tua passeggiata sul lato selvaggio potrebbe comportare una storia d'amore a distanza o un incontro intrigante con un amico dallo spirito libero. Gioca come vuoi, ma sappi che una volta che ti avventuri fuori dai sentieri battuti, non puoi tornare a come erano le cose. Potresti scoprire che ti piace correre dei rischi e respingere le aspettative degli altri. Un allineamento Mercurio-Saturno potrebbe innescare una conversazione seria sull'amore o sul denaro. Questa è l'occasione perfetta per fare un passo avanti e mettere le cose in chiaro.