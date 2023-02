Oroscopo di oggi 9 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 9 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 FEBBRAIO 2023

La tua attenzione si rivolge alle tue relazioni più strette mentre la luna entra nella Bilancia amica e nella tua casa di interazione uno contro uno. Al lavoro e allo stesso tempo, non vorrai andare da solo. L'unione della luna con la badante Cerere può farti desiderare il tipo di nutrimento che solo una figura materna può darti. Connettersi con un familiare materno o un amico incoraggiante può essere profondamente rassicurante. La luna si oppone a Giove esagerato nel tuo segno, mettendoti in guardia dal fare richieste eccessive al tempo o all'energia di qualcuno. Questo è il momento ideale per perfezionare la tua routine di cura personale.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 FEBBRAIO 2023

Ti occupi di fare le cose mentre la luna entra nell'armoniosa Bilancia e nella tua casa di lavoro e servizio. Trovare modi per essere utili sarà emotivamente appagante. La fusione della luna con la nutrice Cerere può spingerti a offrire supporto e incoraggiamento a una persona cara. Sarà bello aiutarli in modi pratici. Potresti esagerare un po 'mentre la luna si oppone a Giove più grande della vita. L'atmosfera può diventare imbarazzante se sei iperprotettivo e presumi ciò di cui qualcun altro ha bisogno. Non tutti coloro che sembrano essere in difficoltà apprezzeranno l'assistenza non richiesta. Chiedi se e come puoi aiutare. Preparati ad accettare un no come risposta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 FEBBRAIO 2023

Sarai determinato ad elevare l'atmosfera mentre la luna è in Bilancia e nella tua giocosa quinta casa. Il tuo bambino interiore vorrà compiacere gli altri e assicurarsi che tutti si divertano. La fusione della luna con il nutrimento di Cerere può alimentare il desiderio di esprimere la tua cura intrattenendo i tuoi cari e tendendo ai loro bisogni emotivi in ​​​​modo spensierato. Fare qualcosa di divertente con i tuoi figli o altri membri della famiglia potrebbe rientrare nei tuoi piani. Potresti sforzarti un po 'troppo mentre la luna si oppone a Giove esagerato. Il dono della tua totale attenzione sarà più che sufficiente per far sapere agli altri che ci tieni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 FEBBRAIO 2023

Sarai nel tuo elemento con la luna che accoglie la Bilancia e il tuo regno domestico. Rilassarti e goderti i comfort della tua creatura preferita ti aiuterà a riempire il tuo serbatoio emotivo. Condividere gioie semplici con i tuoi cari farà parte del programma mentre la luna si fonde con il nutrimento di Cerere. Potresti essere ispirato a offrire agli altri un delizioso pasto cucinato in casa. In alternativa, potresti offrire loro il dono della tua totale attenzione. Un piccolo incoraggiamento può fare molto per calmare lo spirito turbato di qualcuno, ma non esagerare. Andare oltre con le tue coccole può sembrare soffocante quando la luna si oppone a Giove. Sii consapevole dei confini.