Assegno unico, novità dal 2025. Ecco chi potrebbe avere aumenti

Assegno unico novità 2025: molte le ipotesi sul tavolo. Eccole



Assegno unico 2025, come cambierà? L’esecutivo è al lavoro per rafforzare la misura di sostegno economico per le famiglie con figli. Tra le proposte in esame, vi è l’idea di aumentare l’importo dell’assegno e di escluderlo dal calcolo dell’Isee per le famiglie numerose, scrive il sito internet www.msn.com. Un’altra ipotesi prevede l’introduzione di detrazioni fiscali basate sugli scaglioni di reddito. Le decisioni finali dipenderanno dalle risorse disponibili e dalla fattibilità tecnica.

Il governo Meloni sta lavorando alla Legge di Bilancio per il 2025, con un’attenzione particolare al sostegno alle famiglie. L’assegno unico, che attualmente interessa oltre 6 milioni di famiglie e quasi 10 milioni di figli, potrebbe essere potenziato con nuove modifiche. Tra le ipotesi allo studio c’è quella di aumentare l’importo del contributo e di escluderlo dal calcolo dell’Isee, almeno per le famiglie numerose. La misura, in questo modo, garantirebbe un sostegno più efficace, riducendo il peso burocratico per le famiglie con più figli. Altro intervento potrebbe e dovrebbe essere a favore delle famiglie monogenitoriali, ovvero vedove e vedovi con figli e, forse, anche un aumento dell'assegno unico per chi ha figli disabili.