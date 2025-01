Trump, Bergamini (FI): "Non siamo favorevoli ad alcuna ipotesi di opzione militare"

"Un conto però sono le dichiarazioni e un conto l’attività del governo. Ancor più considerando la presenza nella prossima Amministrazione Trump di una figura come Marco Rubio"



"Trump ricorre spesso a delle dichiarazioni iperboliche. È un modo per galvanizzare il suo elettorato ‘MAGA’", afferma ad Affaritaliani.it Debora Bergamini, responsabile Dipartimento Esteri di Forza Italia commentando le parole del presidente eletto degli Stati Uniti sul possibile uso della forza militare per prendersi il Canale di Panama e la Groenlandia.



"Un conto però sono le dichiarazioni e un conto l’attività del governo. Ancor più considerando la presenza nella prossima Amministrazione Trump di una figura come Marco Rubio nel ruolo di Segretario di Stato, un repubblicano che ama sinceramente la libertà e l’Occidente per formazione politica e personale. È chiaro che noi in quanto forza liberale non siamo favorevoli ad alcuna ipotesi di opzione militare per portare avanti le rivendicazioni. Confidiamo che non accada", conclude Bergamini.



