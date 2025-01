Trump insiste sull'annessione del Canada: su Truth pubblica una foto del Paese coperto dalla bandiera americana

Donald Trump spinge sull'annessione del Canada e pubblica una foto del Paese coperto dalla bandiera statunitense

Con grande sopresa di molti il neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta confermando la volontà di espandere il controllo americano ad altre nazioni. Il tycoon continua infatti a insistere sull'annessione del Canada e nella notte ha condiviso sul suo social network Truth una nuova mappa del Nord America con la bandiera a stelle e strisce che copre anche i territori del Paese confinante. L'immagine è accompagnata dal commento "Oh Canada", che riprende le parole dell'inno nazionale canadese.

Trump ieri ha minacciato di utilizzare la "forza economica" statunitense per annettere il Canada e nei giorni scorsi non ha escluso invece un intervento militare per occupare la Groenlandia, territorio autonomo sotto la sovranità della Danimarca. Il figlio del presidente USA, Donald Trump Jr, è attualmente sull'"isola verde" formalmente per una visita privata ma la sua presenza ha oggi assunto un altro significato.

In merito a queste minacce il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha dichiarato a France Inter che la Groenlandia è "un territorio dell'Unione europea. È escluso che l'Ue consenta ad altre nazioni, quali che siano, di violare i suoi confini sovrani".