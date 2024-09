Caso Boccia-Sangiuliano, Meloni lasci perdere la storia e pensi alla sua classe dirigente (discutibile)

Caso Boccia-Sangiuliano, la storia riserviamola agli eventi che meritano

"Stiamo facendo la storia” ha affermato Meloni a margine del caso Sangiuliano. Mi spiace contraddirla Meloni, forse perché non conosce la storia ma le assicuro che “fare la storia” poggia su ben altro, nel bene e nel male. Non siamo fra quelli che pensano che in Italia ci sia un regime oscurantista, ma un Governo che, fra tante gaffes e una classe dirigente discutibile, stia gestendo l’esistente senza danni, anzi cavando con astuzia un trend economico favorevole per l’Italia.

Però lasci perdere la storia Meloni, riserviamola agli eventi che meritano. Faccia ad esempio da destra una legge sul fine vita e vedrà che il suo nome sarà ricordato non solo per le sue scorribande di gioventù o per le sue ramanzine a Sangiuliano. A proposito del quale tocca sentire una sua intervista dove si parla di amanti e scontrini…altro che “stiamo facendo la storia”. E la sinistra che fa? Grida come allo stadio cavalcando un caso sul quale invece un silenzio tombale farebbe molto più rumore.