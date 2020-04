Coronavirus, Zaia: "Lockdown è finito. Da martedì nuova strategia in Veneto"

"A questo punto bisogna dire che con il Dpcm non c'e' piu' lockdown. Allora io mi concentro sulla sicurezza dei cittadini, il tema dell'isolamento non esiste piu'. Stiamo scrivendo un'ordinanza con un cambio di strategia. Ben venga l'ordinanza dell'obbligo di mascherine e dispositivi. Ancora non si capisce che se non si liberalizzano i dispositivi le farmacie avranno difficolta' a trovarle. Io non sono contrario a riapertura ma devono essere fatte a rischio zero. Il problema e' mettere in sicurezza; abbiamo distribuito 9 milioni di mascherine, ma ci vogliono 100 milioni di mascherine". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa.

"Il tema dei dispositivi e' fondamentale: la mascherina diventa lo spartiacque tra il contagio e il non contagio. Il mio problema non e' la riapertura ma e' la messa in sicurezza delle aziende. Noi dobbiamo ricalibrare la nostra ordinanza davanti a finto lockdown", ha aggiunto Zaia. "I cittadini non devono pensare che il contagio sia finito, non bisogna abbassare la guardia. La mezza chiusura, il mezzo lockdown non esiste, a questo punto mettiamo i cittadini in sicurezza. Quando si aprira' tutto bisognera' pensare alla sicurezza, questo e' il tema", ha spiegato ancora il Governatore in conferenza stampa.