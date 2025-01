Trump, Stefania Craxi (FI): "Su Panama e Groenlandia non spaventarsi, ma l'Europa sia all'altezza delle nuove sfide"

"Invito tutti a prendere le dichiarazioni di Trump come provocazioni ma che hanno sempre un obiettivo concreto. Mantenere i nervi saldi e non spaventarsi"



"Non c'è niente di nuovo rispetto al primo mandato di Donald Trump, quando con i suoi tweet al mattino presto mandava in subbuglio le cancellerie europee". Stefania Craxi, presidente di Forza Italia della Commissione Esteri del Senato, intervistata da Affaritaliani.it, commenta le dichiarazioni del presidente eletto degli Stati Uniti sul possibile uso della forza militare per prendersi il Canale di Panama e la Groenlandia.



"Tra le dichiarazioni di Trump e ciò che poi fa davvero c'è un flebile legame. Sono parole provocatorie ma tese a ottenere un effetto concreto. E infatti, ad esempio sul Canale di Panama, abbiamo visto politiche più restrittive sul tema dell'immigrazione incontrollata verso gli Usa. E ci sono state anche inchieste giornalistiche in America sulle distorsioni della Cina nel traffico del Canale di Panama che Pechino ha messo in campo. Quindi invito tutti a prendere le dichiarazioni di Trump come provocazioni ma che hanno sempre un obiettivo concreto. Mantenere i nervi saldi e non spaventarsi".



Quanto alle parole sulla Groenlandia, Craxi conclude: "Non c’è dubbio che l’Amministrazione Trump sarà sfidante anche per l’Europa e starà all’Unione europea stessa essere all’altezza delle nuove sfide".



