Cecilia Sala è libera: la giornalista rientra in Italia, decollato l'aereo da Teheran. Il padre: "Sono orgogliosa di lei, il governo ha fatto un lavoro eccezionale"

Cecilia Sala è libera: sta rientrando in Italia

La giornalista italiana Cecilia Sala è libera. "È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l'aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi. Il Presidente ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa". Lo annuncia in una nota Palazzo Chigi. Secondo quanto apprende l'Ansa, il direttore dell'Aise Giovanni Caravelli è andato personalmente a Teheran per prendere Cecilia Sala. Ora è in viaggio sull'aereo che sta riportando in Italia la giornalista.

Cecilia Sala libera, le reazioni del papà e del compagno giornalista

"Sono orgoglioso di lei". Lo ha detto all'Ansa Renato Sala, subito dopo aver appreso che la figlia Cecilia sta tornando in Italia. "Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l'orizzonte. È stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia".

"Dirò a Cecilia che sono orgoglioso di lei e della capacità e la compostezza che ha avuto in questa vicenda, ha ribadito il padre all'Ansa. "Nei suoi giorni di prigionia l'ho sentita tre volte. In questo periodo ho avuto l'impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due. A un certo punto la scacchiera si è affollata e questo ha creato forti timori in un genitore come me, che purtroppo ignora le mosse", ha rimarcato.

Poi un passaggio sul ministro degli Esteri: "Fortunatamente io e Antonio Tajani abbiamo abitato per dodici anni a due passi l'uno dall'altro e c'è stata una frequentazione trasformata in un'amicizia. Il conforto di un'informazione, pur tutelata ma diretta e immediata indubbiamente ha aiutato molto".

Parole di gioia e soddisfazione sono arrivate anche dal compagno Daniele Raineri, giornalista de Il Post che all'Ansa ha dichiarato: "L'ho sentita, mi ha detto; ci vediamo tra poco. Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: ci vediamo a Roma".