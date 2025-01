Cecilia Sala libera, FdI esulta: "Straordinario risultato grazie alla determinazione di Meloni"

Cecilia Sala libera, Fidanza ad Affari: "Risultato straordinario"

"Il rientro in Italia di Cecilia Sala è uno straordinario risultato raggiunto grazie alla perseveranza e alla determinazione di Giorgia Meloni e al lavoro diplomatico incessante svolto da tutte le parti coinvolte. Sono momenti di grande gioia per tutti gli italiani". Lo afferma ad Affaritaliani.it Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, commentando la liberazione e il rientro in Italia della giornalista Cecilia Sala detenuta da diversi giorni in Iran.

"Cecilia Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell'Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa". Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Cecilia Sala liberata, è in viaggio per l'Italia, bentornata!". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, pubblicando una foto della giornalista che è stata detenuta in Iran dal 19 dicembre.

"Accogliamo con gioia e sollievo la notizia del ritorno a casa di Cecilia Sala. Esprimo un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua liberazione: dalle autorità italiane, impegnate con determinazione, al personale diplomatico e a quanti hanno collaborato per giungere a questo risultato. A Cecilia Sala va il nostro abbraccio, con l'augurio che possa presto ritrovare serenità accanto ai suoi cari". Così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana.

"Cecilia Sala torna a casa, casa Italia! Grazie e tutti coloro che, in silenzio, lontani da polemiche e con straordinaria capacità hanno contribuito a questo bellissimo risultato". Lo scrive sui suoi canali social Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, appresa la notizia della liberazione in Iran della giornalista Cecilia Sala.

"Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

"La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!" Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato". Così sui social il leader del M5s Giuseppe Conte.