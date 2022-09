Di Maio resta fuori dal Parlamento. A Napoli sconfitto da Costa (M5S)

Per Di Maio si tratta probabilmente di un'uscita di scena definitiva dalla politica



Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio fuori dal Parlamento. A casa. Clamoroso. Il suo Impegno Civico si è addirittura fermato ben al di sotto dell'1% mentre nel collegio di Napoli Fuorigrotta il titolare della Farnesina è stato sonoramente sconfitto dal so ex compagno di partito Sergio Costa, che ha trionfato nettamente con il Movimento 5 Stelle. Sconfitti anche il Centrodestra (Mariarosaria Rossi) e il Terzo Polo con la ministra Mara Carfagna.

Per Di Maio si tratta probabilmente di un'uscita di scena definitiva dalla politica. Dopo aver rappresentato l'Italia nel mondo con il governo Conte II e soprattutto Draghi, ora esce di scena. Il suo partitino insieme a Bruno Tabacci ha ottenuto un risultato misero simile a quello di Fli di Gianfranco Fini. E non è bastato nemmeno che Letta e il Pd lo candidassero nel quartiere di Napoli sulla carta più forte per il Centrosinistra. La scissione dal M5S, visto anche l'exploit di Conte, è stato un errore che Di Maio paga carissimo.