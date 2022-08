Elezioni, la Raggi sparisce in piena campagna: ecco quanto tiene alla politica

Elezioni, mentre tutti si "sberlano" Virginia Raggi preferisce andare al mare: l'ex sindaca di Roma sparita in piena campagna elettorale

Lei è fatta così, si sa. Mentre il mondo della politica è un calderone ribollente che attira l’attenzione mondiale, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi è data per dispersa, avendo fatto furbamente perdere le tracce di sé dall’11 agosto, dopo un post che aveva suscitato diverse polemiche. Si trattava di una sua comparsata ai mondiali di nuoto per acchiappare un po’ di visibilità riflessa che non fa mai male:

Ma Virginia quando sente odor di vacanza fugge come una lepre marzolina e si va a gustare il suo tè sulla spiaggia di Marina Piccola di Ardea, vicino Roma dove possiede una piccola ma graziosa casa. Tuttavia rispetto al passato per lei tutto è cambiato e se solo un anno fa era paparazzata in continuazione da fotografi vogliosi di beccarla in bikini ora non se la fila più nessuno.

Sic transit gloria mundi, dicevano gli antichi. Passati i bei tempi delle prime pagine su “Gente” e “Chi” in cui faceva sfoggio di un costume nero con un pomodoro disegnato sul reggiseno ora si deve accontentare del tran tran quotidiano comune a tutti bagnanti. Quello che colpisce è però il fatto che la Raggi riveste ancora un ruolo importante nei Cinque Stelle essendo nel Comitato di Garanzia del Movimento con il presidente della Camera Roberto Fico e Laura Bottici.

Sebbene sia nota la sua velenosa polemica politica con Giuseppe Conte ci si aspettava che desse almeno una mano al Movimento in questa così difficile campagna elettorale. Invece l’ex sindaca di Roma ha staccato la spina ed è semplicemente scomparsa, non pubblicando più un post da prima di Ferragosto e dire che non ci vuole niente a postare qualcosa per una presenzialista prezzemolina come lei.