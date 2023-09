Europee 2024, Renzi si candida a Milano e lancia il brand "Il Centro"

Europee, Renzi: "Anch’io sarò candidato con brand Il Centro"

“Ci candideremo alle elezioni europee con il brand 'Il Centro'. Mi metterò in gioco anch'io candidandomi al Parlamento Europeo". Con queste parole Matteo Renzi in conferenza stampa a Milano annuncia la candidature alle Europee del maggio 2024. "C'è bisogno di dare una sveglia all'Europa sennò ce ne andiamo a casa e l'Europa rischia di saltare". Per Renzi “è un appello a tutti i dirigenti di Italia viva a mettersi in gioco". L’ex premier si candiderà nel collegio del capoluogo lombardo.

Renzi, inoltre, ha detto di "scommettere su una maggioranza tra il Ppe e i socialisti senza Alternative für Deutschland, Vox o gli estremisti di sinistra". L'obiettivo, dunque, "è avere la stessa maggioranza che c'è stata adesso portando il nostro contributo con la nostra famiglia". In Italia Renzi punta a "rubare" voti sia al Pd che a Forza Italia.

Governo, Renzi: "Al momento è tutto cibo da social"

Renzi non si è risparmiato dall’attaccare l’esecutivo: "La retromarcia del governo è visibile: vediamo ministri con delega ai trasporti che, nel giorno dell'incidente ferroviario, vanno al festival del cinema e al gran premio e non sentono il bisogno di andare in Piemonte. Vi sembra normale che la stessa presidente del Consiglio faccia viaggi da social: è al G7 in Giappone e va in Romagna per farsi vedere con gli stivali. Bene, ma metti i soldi. I soldi non si sono visti, si sono visti i tweet con gli stivali. Al momento c’è solo cibo per social".