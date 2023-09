Europee, parte il risiko di Schlein: Annunziata capolista al Sud

Pd, Schlein prepara la squadra per le Europee: tutti i nomi

Partite le grandi manovre per le Europee 2024. Anche dentro il Partito democratico. Dà conto dei movimenti in corso il Corriere della Sera, che spiega come il risiko parte dal Sud, "dove Lucia Annunziata sarà quasi sicuramente la punta di diamante". Secondo il Corriere, il collegio del Sud, fondamentale per i dem, è abbastanza affollato, ma se il Pd arrivasse al 22-23% (nel 2019 prese il 22,7) i posti sarebbero garantiti anche per candidati come lo schleiniano Sandro Ruotolo e l’uscente Pina Picierno, che arriverebbe al terzo mandato.

E ancora: "Emiliano, abituato alla prima linea, di correre in Europa non ne vuole sapere: meglio puntare al terzo mandato da presidente della Regione; mentre il riformista Decaro, a fine corsa dopo 10 anni, sta già organizzando la campagna per Bruxelles, stringendo accordi anche con i fedelissimi di Schlein". Secondo il Corriere della Sera, "al Centro la capolista dovrebbe essere comunque una donna: Marta Bonafoni, fedelissima di Schlein e coordinatrice della segretaria. E sempre qui correrà Laura Boldrini («Me lo hanno chiesto», racconta l’ex presidente della Camera). Vista l’alternanza di genere nelle liste, manca la componente maschile. Nicola Zingaretti punta a essere secondo in lista".

Sempre per il Corriere, "in campo c’è poi un altro esponente di peso: Dario Nardella". Mentre "un posto di rilievo ci sarà anche per l’umbra Camilla Laureti, subentrata al defunto David Sassoli, moderata ma vicina a Schlein". Per il nordovest si parla di Giorgio Gori e Pierfrancesco Maran per Milano, così come Irene Tinagli e Brando Benifei. A nord Est dubbi su Stegano Bonaccini, che potrebbe correre per un terzo mandato da governatore.